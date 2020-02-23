«Он не мог поверить»: летчики-испытатели сделали сюрприз для ветерана Великой Отечественной войны

23 Февр. 2020 2020-02-23T11:13:45+03:00

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Летчики Центрального военного округа сделали сюрприз для 95-летнего ветерана - Федора Кожевникова. В преддверии празднования 75-летия победы мужчине показали модернизированные высотные истребители.

— Федор Аверьянович всю свою жизнь связал с самолетами. Когда ушел на фронт, служил на самолете ПО-2, так называемом ночном бомбардировщике. В послевоенное время готовил самолеты к вылетам, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ЦВО.

Федор Кожевников был очень удивлен новому вооружению. Большим сюрпризом стало для него, что эти самолеты могут развивать скорость 300 километров в час.

— Когда ветеран осматривал новую технику, то постоянно сравнивал ее с самолетами своего времени. Не мог поверить, до чего техника дошла, — уточнили в пресс-службе.

Федор Кожевников в конце экскурсии отдал команду экипажу боевой машины занять свои штатные места.

ИСТОЧНИК KP.RU