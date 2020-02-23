2020-02-23T10:50:42+03:00
Общество

Новосибирские военные восстановили танк Т-34

Над проектом работали больше трех лет
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Танк реставрировали 3 года. Фото: пресс-служба ЦВО,Танк реставрировали 3 года. Фото: пресс-служба ЦВО,
Изменить размер текста:

Техники Центрального военного округа восстановили легендарный танк Т-34, реставрацию которого начали еще в 2017 году.

— Он раньше в Юрге стоял как памятник, потом его сняли. Я давно искал технику, которую можно было бы отреставрировать, и мне сообщили про этот танк. Пригнали его в Новосибирск, и мы с моим экипажем занялись реставрацией, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Шуварин, командир танка Т-34.

Танк весит 30 тонн. Техники задались целью оснастить боевую машину оригинальными запчастями. Найти было трудно, но бойцы справились с поставленной задачей.

— Нам буквально 3 недели назад привезли новый рычаг переключения передач. По технической части у нас сейчас все в оригинале, — отметил Андрей.

Андрей уже участвовал с Т-34 в параде Победы, и этот год тоже не станет исключением. Сибиряки смогут увидеть его в колонне вместе с другой боевой техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новосибирские военные восстановили танк Т-34
«Я живу без света»: соседка занавешивает окна сибирячки постиранным бельем
«Четкие девчонки»: красотки в спортивных костюмах устроили танцы на парковке
«Мой папа - магнат»: подростки-мажоры ели из мусорки и надевали выброшенные на помойку вещи
«Нашли героин»: новосибирские спецназовцы поймали наркоторговцев
«Где мой корвалол?»: сибирячка в коротеньких шортах показала нескромный танец в Мадриде
«27 часов мучений, это ад»: врач повредил младенцу голову во время родов
После аварии скрылся: водитель иномарки сбил девушку на переходе
«Толстая прелесть» - житель Новосибирска застал в снегу крошечного зверька с хвостиком
«Ты мой зайчик» - Гузеевой понравилось «яблочко» новосибирского юриста
Люди в масках вытащили из иномарки пассажиров и скрутили их в Новосибирске
«Он истекал кровью в сугробе»: новосибирцы спасли брошенного полуперса из деревни
О смерти рассказали дети: гибель шестиклассника шокировала школу в Новосибирске
«Экипаж был обязан это сделать»: прокуратура прокомментировала незапланированную посадку самолета из Новосибирска
«Подвело самочувствие»: самолет из Новосибирска экстренно сел из-за проблем с пилотом
«Теперь девочка кричит во сне и панически боится автобусов»: школьница и взрослые пострадали в ДТП в метель
Сибиряк обманул банкомат на 100 тысяч рублей
Новосибирскую школьницу совратил полицейский из Нижнего Новгорода
Погибли дети 4 и 7 лет: появились подробности смертельного ДТП под Новосибирском
Тяжелое ранение под Новосибирском: пострадавшего ударил ножом старший брат
Сработали на опережение: новосибирская полиция раскрыла преступление раньше, чем потерпевший написал заявление
4 человека погибли в ДТП под Новосибирском
Российский ребенок, побывавший в Китае, стал изгоем из-за страха перед коронавирусом
Дети получили смертельные травмы: родительские чаты перепуганы видео с жуткой игрой из Израиля
Паводок 2020 в Новосибирской области: что ждет регион этой весной
Никто не забыт: фото сибиряков - героев Великой Отечественной войны попадут в общероссийскую базу
«Ну, зверюга»: 10-летняя сибирячка попала на шоу «Голос.Дети»
«Им обещали жилье и большие деньги»: под суд пойдут владельцы борделя под Новосибирском