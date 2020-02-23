Новосибирские военные восстановили танк Т-34

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:50:42+03:00

Над проектом работали больше трех лет

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Техники Центрального военного округа восстановили легендарный танк Т-34, реставрацию которого начали еще в 2017 году.

— Он раньше в Юрге стоял как памятник, потом его сняли. Я давно искал технику, которую можно было бы отреставрировать, и мне сообщили про этот танк. Пригнали его в Новосибирск, и мы с моим экипажем занялись реставрацией, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Шуварин, командир танка Т-34.

Танк весит 30 тонн. Техники задались целью оснастить боевую машину оригинальными запчастями. Найти было трудно, но бойцы справились с поставленной задачей.

— Нам буквально 3 недели назад привезли новый рычаг переключения передач. По технической части у нас сейчас все в оригинале, — отметил Андрей.

Андрей уже участвовал с Т-34 в параде Победы, и этот год тоже не станет исключением. Сибиряки смогут увидеть его в колонне вместе с другой боевой техникой.

ИСТОЧНИК KP.RU