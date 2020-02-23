«Я живу без света»: соседка занавешивает окна сибирячки постиранным бельем

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:16:31+03:00

Девушка уже не знает, куда жаловаться

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В неприятной ситуации оказалась девушка из Кировского района. Ежедневно ее соседка сверху оставляет без дневного света.

— Соседка сверху вот так каждый день вывешивает белье. Живу с включенным светом, — рассказывает сибирячка на портале «Яндекс район».

Девушка несколько раз пыталась поговорить с соседкой, но бесполезно. Белье так же продолжает висеть перед ее окнами.

Неравнодушные к проблеме люди начали активно давать в интернете советы:

— Кормушка для птиц поможет. Ей надоест перестирывать его.

— Да сдерните вы!

— Попробуйте их себе забрать и не отдавать.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Идите в суд

«КП-Новосибирск» связался с юристом Константином Зиновьевым. Он объяснил, как действовать в данной ситуации.

— Действия соседки можно отнести к нарушению охраны здоровья граждан. Если она перекрывает дневной свет, значит нарушает нормы инсоляции жилого помещения. Девушка может пойти в суд, и, возможно, сможет взыскать компенсацию морального вреда. Ну и соседке запретят вывешивать так белье.

ИСТОЧНИК KP.RU