«Мой папа - магнат»: подростки-мажоры ели из мусорки и надевали выброшенные на помойку вещи

23 Февр. 2020 2020-02-23T08:17:55+03:00

Молодые люди шарились в мусорке. Фото: скриншот из видео.

Изменить размер текста: A A

Сибиряки стали свидетелями нового «развлечение» среди молодежи. Днем в воскресенье, 23 февраля, на улице Горская прохожие видели, как два парня и две девушки подъехали к мусорным бакам на «Лексусе».

— После этого они залезли в мусорные баки, одели вещи, которые нашли и поглощали все оттуда, — рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» один из подписчиков.

На кадрах видно, что парни и девушки шарятся в мусорных баках. Один из них встает на край и кричит: «Я - король мусорки». После этого все начинают смеяться.

— Один из парней признался, что папа нефтяной магнат, а они, якобы, захотели новых ощущений, — описывает происходящее сибиряк.

Когда молодежь наразвлекалась, то села в свою иномарку и уехала в неизвестном направлении.

Сибиряков возмутило такое поведение разбалованных детей:

— Вызовите им дурку!

— А поработать не пробовали? Так сказать для новых ощущений

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/762466" frameborder="0"></iframe> Богатые подростки ели из мусорки и надевали выброшенные на помойку вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU