2020-02-23T08:17:55+03:00
Общество

«Мой папа - магнат»: подростки-мажоры ели из мусорки и надевали выброшенные на помойку вещи

Чтобы хайпануть, ребята лазят по мусорным бакам
Анна ПАШАГИНА
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Молодые люди шарились в мусорке. Фото: скриншот из видео.Молодые люди шарились в мусорке. Фото: скриншот из видео.
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Сибиряки стали свидетелями нового «развлечение» среди молодежи. Днем в воскресенье, 23 февраля, на улице Горская прохожие видели, как два парня и две девушки подъехали к мусорным бакам на «Лексусе».

— После этого они залезли в мусорные баки, одели вещи, которые нашли и поглощали все оттуда, — рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» один из подписчиков.

На кадрах видно, что парни и девушки шарятся в мусорных баках. Один из них встает на край и кричит: «Я - король мусорки». После этого все начинают смеяться.

— Один из парней признался, что папа нефтяной магнат, а они, якобы, захотели новых ощущений, — описывает происходящее сибиряк.

Когда молодежь наразвлекалась, то села в свою иномарку и уехала в неизвестном направлении.

Сибиряков возмутило такое поведение разбалованных детей:

— Вызовите им дурку!

— А поработать не пробовали? Так сказать для новых ощущений

Богатые подростки ели из мусорки и надевали выброшенные на помойку вещи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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