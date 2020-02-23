«Мой папа - магнат»: подростки-мажоры ели из мусорки и надевали выброшенные на помойку вещи
Сибиряки стали свидетелями нового «развлечение» среди молодежи. Днем в воскресенье, 23 февраля, на улице Горская прохожие видели, как два парня и две девушки подъехали к мусорным бакам на «Лексусе».
— После этого они залезли в мусорные баки, одели вещи, которые нашли и поглощали все оттуда, — рассказал в группе «Инцидент Новосибирск» один из подписчиков.
На кадрах видно, что парни и девушки шарятся в мусорных баках. Один из них встает на край и кричит: «Я - король мусорки». После этого все начинают смеяться.
— Один из парней признался, что папа нефтяной магнат, а они, якобы, захотели новых ощущений, — описывает происходящее сибиряк.
Когда молодежь наразвлекалась, то села в свою иномарку и уехала в неизвестном направлении.
Сибиряков возмутило такое поведение разбалованных детей:
— Вызовите им дурку!
— А поработать не пробовали? Так сказать для новых ощущений
Богатые подростки ели из мусорки и надевали выброшенные на помойку вещи.
ИСТОЧНИК KP.RU