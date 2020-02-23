«27 часов мучений, это ад»: врач повредил младенцу голову во время родов

23 Февр. 2020 2020-02-23T06:29:25+03:00

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Жительница Новосибирска рассказала, что ее ребенку повредили в роддоме голову: девушка уверена, что это произошло по вине врачей. Она оставила свой отзыв об этом на сайте Flamp.

— В октябре 2019 года были роды «чудо»-роддоме. Сказать, что это был ад, это не опишет мои эмоции. 27 часов мучений, — пишет девушка на странице роддома на сайте Flamp.

Младенцу повредили голову во время прокола пузыря. Когда женщине в реанимации сообщили, что такое произошло, она не могла найти себе места.

— У врача в день моих родов дома были проблемы, и так вышло, что настроения не было у него, — негодует сибирячка. — Так и после такого случая этот врач там до сих пор работает!

К счастью мамы, все обошлось, и никаких шрамов на голове у новорожденного не осталось.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Можно подавать в суд!

«КП-Новосибирск» связался с юристом Никитом Иванковым. Он объяснил, как можно поступить в даной ситуации:

— Для начала нужно изучить историю болезни и все медицинские справки. Если царапины действительно появились по вине врачей, то можно подавать в суд. Может получиться взыскать компенсацию морального вреда. Судья ее установит сам.

ИСТОЧНИК KP.RU