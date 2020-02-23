2020-02-23T06:29:25+03:00
Общество

«27 часов мучений, это ад»: врач повредил младенцу голову во время родов

Слава богу, что шрамов не осталось
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
У ребенка на голове появились царапины. Фото: Flamp.У ребенка на голове появились царапины. Фото: Flamp.
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска рассказала, что ее ребенку повредили в роддоме голову: девушка уверена, что это произошло по вине врачей. Она оставила свой отзыв об этом на сайте Flamp.

— В октябре 2019 года были роды «чудо»-роддоме. Сказать, что это был ад, это не опишет мои эмоции. 27 часов мучений, — пишет девушка на странице роддома на сайте Flamp.

Младенцу повредили голову во время прокола пузыря. Когда женщине в реанимации сообщили, что такое произошло, она не могла найти себе места.

— У врача в день моих родов дома были проблемы, и так вышло, что настроения не было у него, — негодует сибирячка. — Так и после такого случая этот врач там до сих пор работает!

К счастью мамы, все обошлось, и никаких шрамов на голове у новорожденного не осталось.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Можно подавать в суд!

«КП-Новосибирск» связался с юристом Никитом Иванковым. Он объяснил, как можно поступить в даной ситуации:

— Для начала нужно изучить историю болезни и все медицинские справки. Если царапины действительно появились по вине врачей, то можно подавать в суд. Может получиться взыскать компенсацию морального вреда. Судья ее установит сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нашли героин»: новосибирские спецназовцы поймали наркоторговцев
«Где мой корвалол?»: сибирячка в коротеньких шортах показала нескромный танец в Мадриде
«27 часов мучений, это ад»: врач повредил младенцу голову во время родов
После аварии скрылся: водитель иномарки сбил девушку на переходе
«Толстая прелесть» - житель Новосибирска застал в снегу крошечного зверька с хвостиком
«Ты мой зайчик» - Гузеевой понравилось «яблочко» новосибирского юриста
Люди в масках вытащили из иномарки пассажиров и скрутили их в Новосибирске
«Он истекал кровью в сугробе»: новосибирцы спасли брошенного полуперса из деревни
О смерти рассказали дети: гибель шестиклассника шокировала школу в Новосибирске
«Экипаж был обязан это сделать»: прокуратура прокомментировала незапланированную посадку самолета из Новосибирска
«Подвело самочувствие»: самолет из Новосибирска экстренно сел из-за проблем с пилотом
«Теперь девочка кричит во сне и панически боится автобусов»: школьница и взрослые пострадали в ДТП в метель
Сибиряк обманул банкомат на 100 тысяч рублей
Новосибирскую школьницу совратил полицейский из Нижнего Новгорода
Погибли дети 4 и 7 лет: появились подробности смертельного ДТП под Новосибирском
Тяжелое ранение под Новосибирском: пострадавшего ударил ножом старший брат
Сработали на опережение: новосибирская полиция раскрыла преступление раньше, чем потерпевший написал заявление
4 человека погибли в ДТП под Новосибирском
Российский ребенок, побывавший в Китае, стал изгоем из-за страха перед коронавирусом
Дети получили смертельные травмы: родительские чаты перепуганы видео с жуткой игрой из Израиля
Паводок 2020 в Новосибирской области: что ждет регион этой весной
Никто не забыт: фото сибиряков - героев Великой Отечественной войны попадут в общероссийскую базу
«Ну, зверюга»: 10-летняя сибирячка попала на шоу «Голос.Дети»
«Им обещали жилье и большие деньги»: под суд пойдут владельцы борделя под Новосибирском