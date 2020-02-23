После аварии скрылся: водитель иномарки сбил девушку на переходе
22 февраля, в субботу, в Новосибирске водитель сбил девушку и скрылся. Как сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла в Заельцовском районе.
— Момент ДТП попал на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как темный седан выезжал с территории домов 76/1, 76/2 и 76/3 на улице Сухарной, — сообщают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
Во время маневра водитель наехал на девушку, которая начала переходить дорогу по пешеходному переходу. На кадрах видно, что автомобилист скрылся с места происшествия.
— Девушка серьезно не пострадала: у нее диагностированы ушибы мягких тканей, — сообщают подписчики группы. - Она сразу же смогла встать на ноги.
Девушка уже написала заявление в полицию, а горе-водителя ищут сотрудники ГИБДД.
Седан сбил девушку на пешеходном переходе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
ИСТОЧНИК KP.RU