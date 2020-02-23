После аварии скрылся: водитель иномарки сбил девушку на переходе

23 Февр. 2020 2020-02-23T05:09:39+03:00

Девушка сильно не пострадала. Фото: скриншот из видео.

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22 февраля, в субботу, в Новосибирске водитель сбил девушку и скрылся. Как сообщают подписчики группы новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», авария произошла в Заельцовском районе.

— Момент ДТП попал на запись камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как темный седан выезжал с территории домов 76/1, 76/2 и 76/3 на улице Сухарной, — сообщают очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Во время маневра водитель наехал на девушку, которая начала переходить дорогу по пешеходному переходу. На кадрах видно, что автомобилист скрылся с места происшествия.

— Девушка серьезно не пострадала: у нее диагностированы ушибы мягких тканей, — сообщают подписчики группы. - Она сразу же смогла встать на ноги.

Девушка уже написала заявление в полицию, а горе-водителя ищут сотрудники ГИБДД.

Седан сбил девушку на пешеходном переходе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU