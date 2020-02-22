2020-02-22T21:00:24+03:00
Звезды

«Ты мой зайчик» - Гузеевой понравилось «яблочко» новосибирского юриста

Роман Бузунов поучаствовал в шоу «Давай поженимся». На съемках он переоделся в тельняшку и исполнил знаменитый танец
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Лариса Гузеева выложила видео с новосибирцем к себе в соцсеть. Фото: Instagram.Лариса Гузеева выложила видео с новосибирцем к себе в соцсеть. Фото: Instagram.Фото: СОЦСЕТИ
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Новосибирский юрист Роман Бузунов снялся в телешоу «Давай поженимся». Молодой человек остался доволен тем, что поучаствовал в соревновании женихов. Также ему было интересно взглянуть на закулисье телевидения. Он рассказал КП-Новосибирск, что, например, павильон, в котором проходили съемки, прямо перед этим использовался для записи очередного выпуска программы «Голос. Дети».

Видимо, сам Роман тоже сумел произвести впечатление на этом шоу. Во всяком случае, Лариса Гузеева выложила в Instagram видео, на котором солирует новосибирец. Это был фрагмент танца, который исполнил юрист.

- Опаньки! Какой красавчик. Ты мой зайчик, - так ведущая комментировала выступление Романа.

Участник телешоу говорит, что к этому выступление не готовился.

- Все получилось экспромтом. Спросили, какой у меня будет сюрприз. Так как занимался хореографией, я сказал: «сбацаю «яблочко», главное, дайте бескозырку и тельняшку». Мне включили несколько вариантов музыки, я выбрал наиболее подходящий. Не было ни подготовки, ни репетиций, - рассказал Роман КП-Новосибирск.

Программу с участием Бузунова покажут, предположительно, через несколько недель.

Ларису Гузееву очаровал танец новосибирского юриста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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