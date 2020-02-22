2020-02-22T08:08:09+03:00
Происшествия

Новосибирскую школьницу совратил полицейский из Нижнего Новгорода

Сотрудник МВД писал девочке в соцсети, выдавая себя за подростка
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Школьница поверила незнакомцу из соцсети.Школьница поверила незнакомцу из соцсети.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Нижегородского полицейского арестовали за преступление, пострадавшая в котором – новосибирская школьница.

- Девочке в соцсети написал молодой человек. Познакомились. Он стал рассказывать, что его прежняя подружка присылала интимные фотографии, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Об этой переписке и обмене фотографиями, которые приобрели совсем не детский характер, узнали взрослые. Подключились сотрудники правоохранительных органов. Они и вышли на собеседника из соцсети, который оказался их коллегой.

Как выяснилось, новым «другом» школьницы был полицейский из Нижнего Новгорода.

- Учитывая малолетний возраст потерпевшей, в таких случаях возбуждается дело по уголовной статье 132 «Насильственные действия сексуального характера», - прокомментировал собеседник КП-Новосибирск.

Есть сведения, что полицейский из соцсети вел подобные переписки и с другими школьницами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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