Новосибирскую школьницу совратил полицейский из Нижнего Новгорода
Нижегородского полицейского арестовали за преступление, пострадавшая в котором – новосибирская школьница.
- Девочке в соцсети написал молодой человек. Познакомились. Он стал рассказывать, что его прежняя подружка присылала интимные фотографии, - рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Об этой переписке и обмене фотографиями, которые приобрели совсем не детский характер, узнали взрослые. Подключились сотрудники правоохранительных органов. Они и вышли на собеседника из соцсети, который оказался их коллегой.
Как выяснилось, новым «другом» школьницы был полицейский из Нижнего Новгорода.
- Учитывая малолетний возраст потерпевшей, в таких случаях возбуждается дело по уголовной статье 132 «Насильственные действия сексуального характера», - прокомментировал собеседник КП-Новосибирск.
Есть сведения, что полицейский из соцсети вел подобные переписки и с другими школьницами.
ИСТОЧНИК KP.RU