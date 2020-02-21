«Обуглились усы и лапки»: котенка пытались сжечь, чтобы не платить 500 рублей за операцию

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:53:28+03:00

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Кошек, обитающих в котельной на Ключ-Камышенском плато, работники хотели передать волонтерам. Чтобы животные не плодились, их планируют стерилизовать. Сибиряки даже собрали деньги на операцию, но накануне приезда зоозащитников, кто-то бросил двухмесячного котенка в разожженную печь. Его нашли уборщица и один из сотрудников, которые на регулярной основе ухаживают за местными животными. У малыша обуглились усы, шерсть и лапки. Волонтеры предполагают, что причиной подобного живодерства могли стать деньги.

— Я сегодня целый день плачу. Мы же завтра приехать за ними должны, и вот, видать, кто-то бросил одного из котят в топку, чтобы меньше платить, — цитирует слова волонтера Пункта льготной стерилизации Татьяны издание «Сибкрай».

Стоит отметить, что платить за операцию людей никто не заставлял. Все взносы были полностью добровольными. Тем более, что большую часть суммы уже собрали волонтеры, ведь в ветклинике в Нижней Ельцовке всего за 500 рублей.

Работники центра уверяют, что кошки у них поселились уже давно. Иногда котят забирают к себе сотрудники, но, увы, часто бывает, что новорожденных малышей топят. Всех котят раздать не получается: кто-то не приучен к лотку, а кто-то боится людей. Но некоторым животным найти дом вполне реально. Пострадавшего котенка пока заберут к себе зоозащитники. После того, как малыш поправится, ему попробуют найти новый дом. Если вы хотите приютить у себя кого-нибудь из четвероногих обитателей котельной, волонтеры просят связаться с ними по номеру телефона 8 (952) 945-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU