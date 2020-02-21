«Чек без реквизитов, QR-код не читается»: блогер пожаловался на платную парковку около ТК «Восток»

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:44:11+03:00

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Новосибирский блогер Михаил Докукин пожаловался на платную парковку около ТК «Восток». По словам сибиряка, на чеке, который ему выдали, не было указано взимаемой суммы, реквизитов, а QR-код, который не распознается ни одним приложением.

— Сайт «Востока» обещал целых 800 бесплатных парковочных мест, и до этого дня никаких проблем с этим не было. А сейчас на въезде стоят люди без каких-либо опознавательных знаков, и с помощью терминала собирают с водителей по 100 рублей, — написал Михаил Докукин на своей странице в Фейсбуке. — Выдают якобы чек с QR-кодом из мобильного терминала: на нем написано, что его необходимо сохранить до конца пребывания на территории торгового комплекса. При этом в нем не указана взимаемая сумма, реквизиты собственника аппарата, признак и сумма расчета, название количество реализуемой позиции, а так же прочие реквизиты. А QR-код, при этом, не распознается ни одним приложением.

Сибиряк решил обратиться на горячую линию ТК «Восток», чтобы узнать, почему парковка вдруг стала платной, но при этом выдаваемый чек не соответствует норме. Там ему посоветовали приехать с чеком в торговый комплекс лично, чтобы решить эту проблему уже на месте. КП-Новосибирск направили запрос в прокуратуру Новосибирской области, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU