«Все сгорело, живем в гараже»: семья погорельцев из Искитима просит помочь деньгами и одеждой

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:29:01+03:00

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В Искитиме 18 февраля случился страшный пожар. Сгорел частный дом по улице 1-ая Известковая, 7. В нем жила семья из трех человек: мама, папа и дочка — но теперь все оказались на улице. Денег на новое жилье не хватает, поэтому семья ютится в гараже.

— Замкнуло проводку, и весь дом сгорел! Не осталось ничего, что было в нем, все потеряли, — сказала пострадавшая мама семейства Марина Голубева.

Огонь не пощадил ничего. Фото: Марина Голубева

Поскольку дом был съемным, семье не предназначена никакая помощь от государства. Выживают они своими силами: прибегают к помощи друзей, родственников, рассылают посты в соцсетях.

— Дочь делала пост для «Инстаграм», друзья рассылали по соцсетям. Так мы собираем деньги на продукты, одежду, на лечение мужу. Мы остались на улице, поэтому он не может нас бросить, отказался от госпитализации. Он получил ожоги 20% тела, он не может работать сейчас. Сама я на пенсии по инвалидности, — рассказала Марина.

Друзья и родственники помогли одеждой для Марины и ее дочери. А вот найти одежду для главы семейства сложнее. Размер одежды мужчины 58-60. Размер обуви 43.

У главы семейства пятая часть тела в ожогах. Фото: Марина Голубева

Сейчас семья просит помощи у всех неравнодушных.

Если вы хотите помочь пострадавшим, просьба звонить по номеру 8-913 373-35-03 (Марина), 8-951-367-07-30 (Елена). Помочь финансово можно, отправив деньги на карту 2202 2008 5158 6709 — она оформлена на Елену Борисову, ближайшую подругу семьи. Также можно передать одежду, предметы мебели, бытовую технику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/762182" frameborder="0"></iframe> В частном доме в Искитиме пожар унес с собой все вещи — ничего не осталось.

ИСТОЧНИК KP.RU