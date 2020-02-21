2020-02-21T09:24:51+03:00
Общество

«Как собачонку высадили из машины и оставили»: старенькую бабушку бросили на вокзале

Пожилая сибирячка ничего не помнит: волонтеры ищут ее родных
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Бабушка просидела на вокзале с самого утра. Фото: Светлана Иванова.Бабушка просидела на вокзале с самого утра. Фото: Светлана Иванова.
Изменить размер текста:

Сибирячка Светлана Иванова рассказала КП-Новосибирск, как встретила на вокзале старенькую бабушку, которой была нужна помощь. Пенсионерка ничего не понимала, что вокруг происходит, и даже не помнила, как здесь оказалась.

— Она шла в сторону столовой, медленно ковыляла с палочкой. Я решила помочь и спросила: «Вас кто-то ждет?». Тут ко мне подошла сотрудница вокзала, и сказала, что эта бабушка здесь сидит с самого утра. Ее высадили из машины и оставили там, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Иванова. — Бабушка плохо ходит, плохо видит, у нее старческая амнезия, но острых заболеваний нет. Я спрашивала ее фамилию. Она ответила: «Хазеева». А потом добавила: «Отец мой — Королев». Зовут ее Евдокия Петровна, 1931 года рождения. Родных у нее, видимо, нет, либо они просто не знают, что она потерялась. Почему оставили ее на вокзале, я не смогла понять.

Сибирячке нужно было уже ехать, поэтому она обратилась к полицейским и позвонила в поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры рассказали о дальнейшей судьбе бабушки.

— Вчера поступил звонок от женщины на нашу горячую линию, она рассказала про потерявшуюся бабушку. Документы у нее были с собой. Бабушку отвезли в лечебное учреждение. Полиция проверяет адрес, указанный в документах. Мы занимаемся поиском родных, — сообщили в отряде.

Если кто-нибудь узнал пожилую женщину просьба сообщить 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Смотрю, телефон куда-то пошел»: автомойщика, укравшего мобильник у сибиряка, вычислили по смарт-часам
«Там был склад»: под Новосибирском у заброшенного ангара обвалилась крыша
«Как собачонку высадили из машины и оставили»: старенькую бабушку бросили на вокзале
Под Новосибирском водитель «Тойоты» разбился в страшном ДТП
«Сволочь, даже целлюлита нет»: Лариса Гузеева позавидовала внешности сибирячки с пятью детьми
Вылет самолета «Новосибирск — Норильск» задержали на семь часов
«Все стоят»: две столкнувшиеся фуры парализовали движение на улице Фадеева
«Какой стыд»: Ургант прокомментировал секс ежей и медведей на выставке в Новосибирске
«Стоять, вам подарок!»: «Комсомолка» вместе с инспекторами ГИБДД поздравит водителей с Днем защитника Отечества
«Поймаю — руки переломаю»: сибиряк угрожает расправиться с подростком, который в подвале стреляет в кошек
«Начали приходить смски, я рванул в магазин»: сибиряк ищет незнакомку, устроившую шопинг за его счет
«От удара потерял сознание»: сибиряк серьезно пострадал в ДТП с «Мерседесом»
«Третья шайба — в пустые ворота»: ХК «Сибирь» со счетом 1:3 уступила «Автомобилисту»
«Как к себе домой»: наглый вор зашел в квартиру, которую забыли закрыть, и украл барсетку
Что вы знаете о Великой Отечественной войне: пройдите тест к 75-летию Победы
«Ваши боли — субъективные»: врачи отказались продлевать больничный сибирячке, победившей рак
Автомобилист сбил девочку на пешеходном переходе в Новосибирске: у ребенка сломана нога
В Новосибирске задержали на два часа поезд «Москва-Северобайкальск»
Слабонервным не смотреть: видео, на котором миллионы рублей крошат в труху
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 20 февраля
«Его позвали помочь»: новосибирец получил условный срок за гибель двух рабочих в траншее
Стало известно, где была пропавшая в Новосибирске девятилетняя девочка
Выпавший из окна высотки новосибирец чуть не убил маму с ребенком
«Это нормально вообще?»: на сибирячку, которая вышла из банка, рухнула глыба снега — ее скинули рабочие
Сибиряк сбил девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице
Разморило: новосибирец наелся блинов и уснул прямо в кафе