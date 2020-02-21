«Как собачонку высадили из машины и оставили»: старенькую бабушку бросили на вокзале

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:24:51+03:00

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Сибирячка Светлана Иванова рассказала КП-Новосибирск, как встретила на вокзале старенькую бабушку, которой была нужна помощь. Пенсионерка ничего не понимала, что вокруг происходит, и даже не помнила, как здесь оказалась.

— Она шла в сторону столовой, медленно ковыляла с палочкой. Я решила помочь и спросила: «Вас кто-то ждет?». Тут ко мне подошла сотрудница вокзала, и сказала, что эта бабушка здесь сидит с самого утра. Ее высадили из машины и оставили там, — рассказала КП-Новосибирск Светлана Иванова. — Бабушка плохо ходит, плохо видит, у нее старческая амнезия, но острых заболеваний нет. Я спрашивала ее фамилию. Она ответила: «Хазеева». А потом добавила: «Отец мой — Королев». Зовут ее Евдокия Петровна, 1931 года рождения. Родных у нее, видимо, нет, либо они просто не знают, что она потерялась. Почему оставили ее на вокзале, я не смогла понять.

Сибирячке нужно было уже ехать, поэтому она обратилась к полицейским и позвонила в поисковый отряд «Лиза Алерт». Волонтеры рассказали о дальнейшей судьбе бабушки.

— Вчера поступил звонок от женщины на нашу горячую линию, она рассказала про потерявшуюся бабушку. Документы у нее были с собой. Бабушку отвезли в лечебное учреждение. Полиция проверяет адрес, указанный в документах. Мы занимаемся поиском родных, — сообщили в отряде.

Если кто-нибудь узнал пожилую женщину просьба сообщить 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU