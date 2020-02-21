2020-02-21T07:30:16+03:00
Общество

«Сволочь, даже целлюлита нет»: Лариса Гузеева позавидовала внешности сибирячки с пятью детьми

Эффектная блондинка с пышным бюстом приехала на передачу «Давай поженимся», чтобы очаровать бизнесмена из Владивостока
Ульяна ДЖАНКОВА
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Лариса Гузеева удивилась, что у матери пятерых детей нет целлюлита. Фото: стоп-кадрЛариса Гузеева удивилась, что у матери пятерых детей нет целлюлита. Фото: стоп-кадр
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Жительница Новосибирска по имени Татьяна приехала в Москву на передачу «Давай поженимся» искать мужа. Женщине 36 лет, у нее пятеро детей, младшему из которых всего три года. Татьяна обеспечивает большую семью сама, с мужем она развелась.

Татьяна - мама пятерых детей владелица салона красоты. Фото: стоп кадр

Татьяна - мама пятерых детей владелица салона красоты. Фото: стоп кадр

Эффектная блондинка с пышным бюстом поразила ведущих своим внешним видом. Они наперебой бросились щупать красотку. В комментариях по поводу того, как выглядит многодетная мама, ведущие в словах не сдерживались.

— Пять живых людей вылезло из этого человека! — удивилась Василиса.

Муж никуда не отпускал красотку, заставлял вести домашнее хозяйство и рожать детей. Фото: стоп-кадр

Муж никуда не отпускал красотку, заставлял вести домашнее хозяйство и рожать детей. Фото: стоп-кадр

— Сволочь, у тебя даже целлюлита нет, — восклицала Лариса Гузеева, трогая сибирячку за ноги.

Но еще больше ведущих поразила история многодетной мамы. Она объяснила, что рожала не собственной воле, муж требовал сына.

— Муж очень хотел сына. Поэтому я десять лет рожала, но получались только девочки. Я ему уже предложила заплатить деньги и сделать ЭКО, но он был против, — рассказала Татьяна на телешоу. — Это лишь одна из причин, почему развелись. Еще он меня никуда не отпускал, мы жили загородом, он занимался фермерством, когда его не было дома, мне приходилось самой бензопилой распиливать мясо, взвешивать и отдавать его покупателям.

На телешоу многодетная мама боролась за сердце бизнесмена из Владивостока. Фото: стоп-кадр

На телешоу многодетная мама боролась за сердце бизнесмена из Владивостока. Фото: стоп-кадр

Татьяна вспоминает еще один случай из своей семейной жизни. Как-то она захотела татуировку, муж поставил условие — загрузить три тонны дров в грузовик. При этом женщина одна без помощник управлялась по дому с детьми. После очередной ссоры Татьяна собрала детей и ушла к маме. Когда через неделю вернулась за вещами, в доме была уже другая девушка — новая пассия мужа. Да и сама Татьяна вскоре влюбилась в другого и родила ему сына. Но счастье длилось не долго, он любил сходить налево, поэтому пара рассталась.

Несмотря на все старания, жених выбрал другую. Фото: стоп-кадр

Несмотря на все старания, жених выбрал другую. Фото: стоп-кадр

На передаче сибирячка боролась за сердце бизнесмена из Владивостока. Женщина честно призналась, что мужчина ей понравился. Вот только выбрал бизнесмен другую, помоложе.

Сибирячка с пятью детьми восхитила ведущую "Давай поженимся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Сволочь, даже целлюлита нет»: Лариса Гузеева позавидовала внешности сибирячки с пятью детьми
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