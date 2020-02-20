2020-02-20T14:08:50+03:00
Общество

«Это нормально вообще?»: на сибирячку, которая вышла из банка, рухнула глыба снега — ее скинули рабочие

Происходящее попало на видео и оказалось в сети
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцев возмутили рабочие, сбрасывающие снег с крыши дома прямо на прохожих. Фото: Кадр из видеоНовосибирцев возмутили рабочие, сбрасывающие снег с крыши дома прямо на прохожих. Фото: Кадр из видео
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Новосибирцев возмутили рабочие, сбрасывающие снег с крыши дома прямо на прохожих. По словам людей, какие-либо ограждения, которые должны были бы предупреждать о проводимых работах, отсутствовали.

— Площадь Станиславского,15. Я вышла из банка и мне прямо на голову прилетела глыба из снега. Это нормально вообще? — написала сибирячка в паблике «Инцидент Новосибирск» Вконтакте.

Девушка спрашивает у рабочих, почему нет никакого ограждения: ведь могут пострадать люди. На это ей отвечают, что проход перегородили машинами и этого достаточно. Сибирячка решила заснять все происходящее на видео и выложить в сеть.

Однако в комментариях под постом люди разделились на два лагеря. Одни соглашались с возмущением девушки и уверяли, что в таком случае обязательно должны быть ограждения. А другие утверждали, что в происходящей ситуации ничего страшного нет, особенно если за сбросом снега следят люди:

— А разве в таких случаях ленту вешать не надо?

— Так ведь можно и в травмпункт попасть!

— А что тут не так? Люди стоят, следят за происходящим. Нужно смотреть по сторонам и все.

— Неужели, она этот снег не заметила, когда заходила в банк? — пишут люди.

На сибирячку, которая вышла из банка, рухнула глыба снега — ее скинули рабочие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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