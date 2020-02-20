«Это нормально вообще?»: на сибирячку, которая вышла из банка, рухнула глыба снега — ее скинули рабочие
Новосибирцев возмутили рабочие, сбрасывающие снег с крыши дома прямо на прохожих. По словам людей, какие-либо ограждения, которые должны были бы предупреждать о проводимых работах, отсутствовали.
— Площадь Станиславского,15. Я вышла из банка и мне прямо на голову прилетела глыба из снега. Это нормально вообще? — написала сибирячка в паблике «Инцидент Новосибирск» Вконтакте.
Девушка спрашивает у рабочих, почему нет никакого ограждения: ведь могут пострадать люди. На это ей отвечают, что проход перегородили машинами и этого достаточно. Сибирячка решила заснять все происходящее на видео и выложить в сеть.
Однако в комментариях под постом люди разделились на два лагеря. Одни соглашались с возмущением девушки и уверяли, что в таком случае обязательно должны быть ограждения. А другие утверждали, что в происходящей ситуации ничего страшного нет, особенно если за сбросом снега следят люди:
— А разве в таких случаях ленту вешать не надо?
— Так ведь можно и в травмпункт попасть!
— А что тут не так? Люди стоят, следят за происходящим. Нужно смотреть по сторонам и все.
— Неужели, она этот снег не заметила, когда заходила в банк? — пишут люди.
На сибирячку, которая вышла из банка, рухнула глыба снега — ее скинули рабочие.
ИСТОЧНИК KP.RU