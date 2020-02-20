2020-02-20T12:23:38+03:00
Происшествия

В Дзержинском районе обрушилась крыша у гаражного комплекса

На месте работают сотрудники МЧС
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске в Дзержинском районе произошло ЧП. У 9-этажного гаражного комплекса обрушилась крыша.В Новосибирске в Дзержинском районе произошло ЧП. У 9-этажного гаражного комплекса обрушилась крыша.
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В Новосибирске в Дзержинском районе произошло ЧП. У 9-этажного гаражного комплекса обрушилась крыша. Об этом написали в социальных сетях очевидцы события.

— На улице Лежена у гаражного комплекса обвалилась крыша. Информации о пострадавших не поступало, — сообщает паблик «АСТ-54» Вконтакте.

В ГУ МЧС по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск сообщили, что в данный момент на место происшествия выехали сотрудники спецслужб.

— Такой заявки к нам не поступало, однако на место для проверки информации выехала оперативная группа центра реагирования в кризисных ситуациях, — сообщили в ГУ МЧС.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что к ним подобной заявки не поступало.

Отметим, что по данным сайта 2ГИС, в данном здании находится семь организаций.

КП-Новосибирск следит за развитием событий. В настоящее время, все причины и обстоятельства случившегося уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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