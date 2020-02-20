20 Февр. 2020 2020-02-20T11:38:05+03:00

Ему не понравился весь этот антураж, мужчина решил вернуть покупку назад в магазин

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«Открой упаковку — почувствуй себя на рыбалке»: сибиряк купил вонючую лодку с песком

Ему не понравился весь этот антураж, мужчина решил вернуть покупку назад в магазин

Курьезный случай произошел с жителем Новосибирска. Правда самом мужчине совсем не смешно. Он купил лодку в гипермаркете. Пришел домой, открыл упаковку и, говорит, сразу почувствовал себя, будто сидит на озере с удочкой.

— Лодкой уже пользовались. Открыл коробку, воняет рыбой, развернул лодку — в полу песок и семечками наплевано, — рассказывает возмущенный мужчина на Флампе. — Позор!

Еще мужчина говорит, у лодки нет нормальных креплений для весел, это, по его мнению, совсем никуда не годится. Сибиряк решил, что покупку с запашком он вернет в магазин. Более того, сибиряк настроен серьезно выяснить отношения, почему покупателям подсовывают такой товар.

— Ну, явно не зимой рыбачили, может, это для антуража было сделано, типа разверни упаковку и почувствуй себя на рыбалке, — написали в комментариях к отзыву рыбаку.

— Как- то клиентка рассказывала, что лопнул матрас надувной, купили новый такой-же, а старый в коробку запихали и принесли обратно, сказали, мол, спускает. Приняли без слов, даже не проверяли, типа огромный, негде разворачивать. Думаю, тут подобная ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU