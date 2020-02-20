«Стоим так с утра»: жители Академгородка пожаловались, что никак не могут дождаться маршрутку №35
Новосибирцы сообщили КП-Новосибирск, что никак не могут уехать в Академгородок, на остановке столпилось много людей, но нет ни одной нужной маршрутки.
— В половину десятого все это уже стояло, в толпе возмущались, где 35 маршрутки, да и другие, 23, 68. Сказали, вроде как из-за пробок нет, а очередь продолжала расти. Там было просто адище, люди лезли в первую попавшуюся маршрутку, — рассказал очевидец.
Корреспондент КП-Новосибирск связался с перевозчиком маршруток №35, компанией «Академ-Лайн». Они объяснили, что все дело в утренней пробке.
— На улице Большевистской был коллапс, перевернулась машина. Из-за нее у нас все шесть маршруток опоздали, — пояснили в «Академ-Лайн».
После того, как ситуация на дороге нормализовалась, маршрутки восстановили свое движение.
ИСТОЧНИК KP.RU