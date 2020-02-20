«Стоим так с утра»: жители Академгородка пожаловались, что никак не могут дождаться маршрутку №35

20 Февр. 2020 2020-02-20T10:26:19+03:00

Люди час не могли уехать с Речного вокзала. Фото: Анна Панкова

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Новосибирцы сообщили КП-Новосибирск, что никак не могут уехать в Академгородок, на остановке столпилось много людей, но нет ни одной нужной маршрутки.

— В половину десятого все это уже стояло, в толпе возмущались, где 35 маршрутки, да и другие, 23, 68. Сказали, вроде как из-за пробок нет, а очередь продолжала расти. Там было просто адище, люди лезли в первую попавшуюся маршрутку, — рассказал очевидец.

Корреспондент КП-Новосибирск связался с перевозчиком маршруток №35, компанией «Академ-Лайн». Они объяснили, что все дело в утренней пробке.

— На улице Большевистской был коллапс, перевернулась машина. Из-за нее у нас все шесть маршруток опоздали, — пояснили в «Академ-Лайн».

После того, как ситуация на дороге нормализовалась, маршрутки восстановили свое движение.

ИСТОЧНИК KP.RU