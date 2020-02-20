Халяву любим: Новосибирск вошел в топ-5 городов, где жители экономят
Эксперты независимого исследовательского агентства «Zoom market» снова провели интересный опрос. На этот раз они выяснили, где живут самые экономные люди.
Для этого респондентам задали несколько вопросов: часто ли они отказывают себе в чем-то ради экономии? Часто ли покупают продукты со скидкой или по акции? Наконец, могут ли отвечающие сами назвать себя экономными?
Опрос проводился по методу личных интервью в 23 городах РФ. Всего в нем участвовало 2760 человек.
По итогам опроса Новосибирск замкнул первую пятерку. На первой строчке — москвичи, на второй — жители Волгограда, а за ними — Омска.
По мнению Андрей Штырова, коммерческого директора агентства, экономные люди — те, кто разумно подходит к трате денег. Они умеют сокращать или вовсе не делать ненужных и спонтанных покупок, рационально вести свой или семейный бюджет.
А какое ваше мнение, кого можно считать экономным?
ИСТОЧНИК KP.RU