2020-02-20T09:01:16+03:00
Общество

«Спрятали в банке из-под кофе»: новосибирец получил посылку из Бельгии с кокаином на 33 миллиона рублей

Мужчину рядом с почтой задержали сотрудники таможенной службы
Ульяна ДЖАНКОВА
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Из Бельгии новосибирцу пришла посылка с натуральным кофе, внутри был - кокаин. Фото: пресс-служба СТУИз Бельгии новосибирцу пришла посылка с натуральным кофе, внутри был - кокаин. Фото: пресс-служба СТУ
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В Новосибирске 29-летний мужчина получил на почте необычную посылку. Он заказал настоящий кофе из Бельгии. Вот только адрес указал липовый. На первый взгляд, криминала вовсе нет. Но весь фокус в том, что в банках из-под кофе был кокаин. Всего через границу провезли почти два килограмма кокаина. Как сообщает пресс-служба Сибирского таможенного управления, посылка оценивается в 30 миллионов рублей.

— В ходе обыска у него были изъяты мобильные телефоны, упаковочный материал для сбыта наркотика, сам наркотик, а также деньги, предположительно полученные от реализации наркотиков.

Предварительно, что злоумышленник является организатором интернет-магазина по продаже наркотических средств, — сообщили в ведомстве.

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по статье «Незаконное перемещение наркотических средств в особо крупном размере». Новосибирцу грозит срок до 20 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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