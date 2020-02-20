«Бил кулаками в грудь»: сибиряк жестоко расправился с женой
В Первомайском районе в доме на улице Одоевского разгорелся скандал. 37-летний мужчина приревновал свою жену. Из-за этого он избил ее — так сильно, что повредил ей легкие. Новосибирец бил женщину кулаками в грудь.
Женщину увезли на «скорой» в больницу. Там выяснилось, что у нее пневмоторакс — сибирячка с трудом могла дышать. Это произошло из-за серьезной травмы грудной клетки.
— Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего ранее не судимого супруга потерпевшей. В отношении задержанного следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Проводится расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU