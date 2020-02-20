«Падал на землю, отказывался идти»: дебошир напал на полицейского в поезде

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:47:59+03:00

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Жителя Новосибирска задержали транспортные полицейские в Новокузнецке. Пьяный молодой человек дебоширил в поезде, который ехал в Нижневартовск. Пассажиры пожаловались на буйного соседа проводникам.

Пришли полицейские. Но вывести новосибирца оказалось не так-то просто. Она активно сопротивлялся: ложился на землю, отказывался идти, а потом и вовсе ударил сотрудника полиции в голову.

— В настоящее время Западно-Сибирским Следственным управлением на транспорте СК России в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Новосибирцу грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Пассажир поезда из Новосибирска напал на полицейского .

ИСТОЧНИК KP.RU