2020-02-20T06:09:49+03:00
Общество

«Не мог прямо проехать»: сибирячку возмутил таксист, заблудившийся в 500 метрах от нее

По мнению девушки, он сделал это специально, чтобы больше заработать
Надежда РЫЖКИНА
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Сибирячка возмутилась, что таксист заблудился в полкилометра от нее. Фото: revizor.nskСибирячка возмутилась, что таксист заблудился в полкилометра от нее. Фото: revizor.nsk
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Жительница Новосибирска возмутилась поведению таксиста. По ее словам, он не мог ее найти в 500 метрах, причем мужчине всего-то надо было проехать по прямой. Сибирячка уверена, так таксист решил сжульничать: делал вид, что не знает, как подъехать к дому пассажирки, чтобы заработать больше денег за поездку.

— 40 минут на улице ждала, когда водитель соизволит прямо проехать 500 метров! — пишет женщина на странице revizor.nsk. — Водитель не отменял заказ, не слушал рекомендации, как проехать. Он просто тянул время.

Заказ отменили, но пришлось добираться по пробкам. Фото: revizor.nsk

Заказ отменили, но пришлось добираться по пробкам. Фото: revizor.nsk

Чтобы с карты не списали деньги за отмененный заказ, девушка пошла на хитрость: диспетчеру службы такси она сказала, что автомобиль попал в ДТП. Но дальше возникла другая проблема: на дороге появились пробки и стоимость поездки на такси увеличилась. В общем, девушка, признается, что утро было испорчено.

— Почему каждый раз, заказывая такси, ты будто играешь в лотерею? И все это за наш счет и нервы! — подытожила возмущенная сибирячка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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