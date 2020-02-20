«Очень тесно»: сибирячка возмутилась, что в их дворе негде встать «скорой» и «пожарным»

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:13:38+03:00

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Жительница Новосибирска пожаловалась, что к ее дому №28 на улице Дуси Ковальчук с трудом подъезжают машины экстренных служб. Если во двор они еще кое-как могут попасть, то, чтобы выехать, водителям приходится аккуратно, чтобы не задеть припаркованные автомобили, сдавать назад через весь двор. Все потому, что жильцы соседней многоэтажки превратили двор в тупик, перекрыв проездную арку.

Видео со «Скорой помощью», которая пытается выехать задним ходом из тупика, женщина опубликовала в группе «АСТ-54».

— Мы писали в администрацию Центрального района о том, что двор перекрыт и нет сквозного проезда для спецтехники. Нам сказали, что есть протокол, но даже с ним не ознакомили. Пожарные сказали, что не нужен сквозной проезд, достаточно одного. Но по факту у нас что пожарные, что «скорая» выезжают задом со двора. А развернуться тоже негде, — негодует сибирячка. — До первого несчастного случая, но не очень хочется их.

— «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» допускает тупики во дворах. Важно, чтобы там были площадки для разворота, площадью как минимум 15 х 15 метров. А сам тупиковый проезд — не меньше 150 метров в длину. Ширина дороги зависит от высоты дома — от 3,5 до 6 метров, — рассказал руководитель МЧС Павел Винаков.

Скорая помощь может выехать со двора только задним ходом.

ИСТОЧНИК KP.RU