Стала известная причина огромной пробки, сковавшей Новосибирск
В четверг, 20 февраля, Новосибирск сковала огромная пробка. По улице Большевистской автомобилисты почти не двигаются их скорость всего 1 километр в час. Также сложная ситуация сложилась на Октябрьском мосту и всех улицах, которые примыкают к улице Большевистской. Стала известна причина транспортного коллапса.
— Причиной стало опрокидывание автомобиля в районе «Речного вокзала». Из-за этого возникла проблема. Машину должны были убрать уже. Пострадавших там нет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГИБДД.
Как стало известно, водитель джипа не справился с управлением, опрокинулся и залетел под автобус. Это в час пик затруднило проезд по улице Большевистской. На месте работает экипаж ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU