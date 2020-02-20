Стала известная причина огромной пробки, сковавшей Новосибирск

20 Февр. 2020 2020-02-20T05:34:03+03:00

Об этом рассказали в областном ГИБДД

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В четверг, 20 февраля, Новосибирск сковала огромная пробка. По улице Большевистской автомобилисты почти не двигаются их скорость всего 1 километр в час. Также сложная ситуация сложилась на Октябрьском мосту и всех улицах, которые примыкают к улице Большевистской. Стала известна причина транспортного коллапса.

— Причиной стало опрокидывание автомобиля в районе «Речного вокзала». Из-за этого возникла проблема. Машину должны были убрать уже. Пострадавших там нет, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе областного ГИБДД.

Как стало известно, водитель джипа не справился с управлением, опрокинулся и залетел под автобус. Это в час пик затруднило проезд по улице Большевистской. На месте работает экипаж ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU