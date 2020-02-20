2020-02-20T05:16:01+03:00
Происшествия

«Тут — ад!»: в Новосибирске на улице Большевистской собралась огромная пробка

Новосибирцы на работу доберутся только к вечеру
Ульяна ДЖАНКОВА
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Новосибирск сковали пробки. Фото: «2ГИС»Новосибирск сковали пробки. Фото: «2ГИС»
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В четверг, 20 февраля, утренний Новосибирск парализовали огромные 9-балльные пробки. Как сообщают водители, особо сложная ситуация сложилась по улице Большевистская. Там автомобилисты почти не двигаются. Судя по Яндекс.Карте скорость водителей на том участке дороги составляет всего 1 километр в час. Новосибирцы сетуют, что такими темпами на работу они доберутся только к вечеру. Также парализовано движение на Октябрьском мосту в сторону правого берега.

По словам водителей, они обращались в ГИБДД. Там им сказали, что заторы на дороге спровоцировали многочисленные аварии на улице Большевистской. Судя по по карте «2ГИС» на улице Большевистской около 5 ДТП.

— Перед Автовокзалом паркетник на бок лег под автобус. Сегодня можно не ехать на работу, — пишут водители в «2ГИС».

— Что-то совсем все плохо. Тут просто ад!

— Это что за коллапс. Вообще, ничего не двигается!

— Я уже устал спать за рулем, может, поедем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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