«Может, им помощь нужна?»: автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой и вылетел в сугроб

20 Февр. 2020 2020-02-20T04:19:42+03:00

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В четверг, 20 февраля, на Восточном шоссе произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, там столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и легковушка. О пострадавших пока информации нет.

— На участке между Мочище и Пашинским шоссе, столкнулись черный седан и пассажирский автобус ПАЗ, при этом последний стоит на встречной полосе, застряв передней частью в сугробе. В автобусе находились люди, которые ехали в сторону Новосибирска, написал подписчик паблика «АСТ-54». Последствия аварии снял видеорегистратор, установленный в машине новосибирца, который ехал мимо.

— Может, им помощь нужна? — комментирует женщина на видео.

Судя по информации «2ГИС», на том участке дороги собралась пробка в 8 баллов.

КП-Новосибирск уточняет детали произошедшего.

Напомним, в среду, 19 февраля, поздно вечером, автобус совершил опасный маневр, который едва не привел к ДТП. Общественный транспорт резко свернул на соседнюю полосу, где в это время на скорости ехала легковушка. Водитель машины успел увернуться от столкновения.

В Новосибирске автобус с людьми попал в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU