«Может, им помощь нужна?»: автобус с пассажирами столкнулся с легковушкой и вылетел в сугроб
В четверг, 20 февраля, на Восточном шоссе произошло ДТП. Как сообщают очевидцы, там столкнулись пассажирский автобус ПАЗ и легковушка. О пострадавших пока информации нет.
— На участке между Мочище и Пашинским шоссе, столкнулись черный седан и пассажирский автобус ПАЗ, при этом последний стоит на встречной полосе, застряв передней частью в сугробе. В автобусе находились люди, которые ехали в сторону Новосибирска, написал подписчик паблика «АСТ-54». Последствия аварии снял видеорегистратор, установленный в машине новосибирца, который ехал мимо.
— Может, им помощь нужна? — комментирует женщина на видео.
Судя по информации «2ГИС», на том участке дороги собралась пробка в 8 баллов.
КП-Новосибирск уточняет детали произошедшего.
Напомним, в среду, 19 февраля, поздно вечером, автобус совершил опасный маневр, который едва не привел к ДТП. Общественный транспорт резко свернул на соседнюю полосу, где в это время на скорости ехала легковушка. Водитель машины успел увернуться от столкновения.
В Новосибирске автобус с людьми попал в ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU