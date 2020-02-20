«Поворотник в одну сторону, едет — в другую»: опасный маневр автобуса едва не привел к трагедии

20 Февр. 2020 2020-02-20T03:28:55+03:00

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В Новосибирске водитель автобуса чуть не стал виновником аварии. Все случилось ночью в среду, 19 февраля, около ГПНТБ. Водитель автобуса хотел объехать застрявшей на дороге троллейбус. Однако, поворотником он показал, что будет двигаться влево, но резко выскочил на полосу справа. По ней в то время на большой скорости ехала легковушка.

К счастью, все обошлось. Происшествие попало на видеорегистратор. Ролик опубликован в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Вот только казалось бы однозначная ситуация вызвала спор среди подписчиков паблика.

— Там же троллейбус встал на аварийке, он решил объехать. Машина двигалась с большой скоростью, я думаю, он просто не заметил ее.

— Даже если и так. Левая полоса свободна для поворота. Он совершает маневр поворота с полосы, которая предназначена для движения прямо.

— Таких надо наказывать. Мало того, что на себя все равно, так еще и на жизнь пассажиров плевать.

Маневрирующий автобус чуть не вызвал ДТП возле библиотеки .Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

ИСТОЧНИК KP.RU