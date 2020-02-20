«Ой, не туда попал»: сибиряка в сланцах, дергающего за ручки двери соседей, сдали в полицию

20 Февр. 2020 2020-02-20T03:06:31+03:00

Люди заподозрили мужчину в том, что он планировал обворовать одну из квартир

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В Новосибирске жители дома №39/1 по улице Татьяны Снежиной уверенны, что камера видеонаблюдения, установленная в подъезде, помогла им поймать вора. Подозрение у людей вызвал мужчина в сланцах, дергающий за ручки двери. С виду ничего такого, вроде как сосед ошибся дверью. Но бдительные люди не поверили в эту легенду: они заподозрили соседа в том, что планирует ограбить одну из квартир.

Мужчина старался не касаться голыми руками ручек дверей, как предположили жители дома, чтобы не оставлять отпечатки.

— Он был в сланцах. Делается это для убедительности роли. Если дверь откроет жертва, случайно оказавшаяся дома, то человек скажет, что он сосед, хотел зайти за солью или спичками, и так далее, и образ будет правдоподобен, — рассказал в паблике «АСТ-54». — В другой день он пришел уже с плоскогубцами, простукивал области замка.

Соседи решили дальше не рисковать и вызвали полицию. Как и ожидали соседи, он сказал, что ломился в квартиры случайно. По словам жителей дома подозрительного мужчину увезла в отдели полиции.

В Новосибирске жителям дома не понравился сосед в сланцах, дергающий за ручки их дверей.

ИСТОЧНИК KP.RU