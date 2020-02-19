2020-02-19T23:34:09+03:00
Общество

Сибиряки провели день вместе с питомцами базы реабилитации животных

К каждому четвероногому обитателю там стараются найти индивидуальный подход
Алена КУЛЕШОВА
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Сотрудники молодежного центра «Калейдоскоп» вместе со школьниками приехали в гости на базу реабилитации животных в Кольцово. Фото: Светлана КнижникСотрудники молодежного центра «Калейдоскоп» вместе со школьниками приехали в гости на базу реабилитации животных в Кольцово. Фото: Светлана Книжник
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Сотрудники молодежного центра «Калейдоскоп» вместе со школьниками приехали в гости на базу реабилитации животных в Кольцово. Там живут собаки, которым пришлось пережить сложные операции и теперь они понемногу возвращаются к своей обычной жизни. Каждый из этих питомцев имеет свою непростую историю, но всех их объединяет мечта обрести свой дом и любящего хозяина.

— Много собак здесь содержать не удастся, да и в целом, это не является главной целью центра. Каждый год здесь проводится примерно тысяча бесплатных операций по кастрации и стерилизации бездомных животных. Как утверждают сотрудники центра, это один из самых эффективных и гуманных способов уменьшить их количество, — сообщает издание «Навигатор».

К каждому обитателю здесь индивидуальный подход: сотрудники стараются учесть особенности каждого из них. Это касается как здоровья животных, так и их характера. К примеру, на клетках псов, у которых аллергия, всегда висят таблички «Вкусняшек не давать», а у самых непоседливых четвероногих всегда рядом есть любимые игрушки.

Там живут собаки, которым пришлось пережить сложные операции и теперь они понемногу возвращаются к своей обычной жизни.Фото: Светлана Книжник

Там живут собаки, которым пришлось пережить сложные операции и теперь они понемногу возвращаются к своей обычной жизни.Фото: Светлана Книжник

Во всемирный день спонтанного проявления доброты, который прошел 17 февраля, на базу доставили корм и другие вещи для животных, которые собрали неравнодушные сибиряки. Школьники и взрослые, приехавшие в тот день вместе с ними, смогли провести немного времени с каждым питомцем базы. Никто из четвероногих не остался без такого долгожданного внимания от гостей.

А для одной из собак этот день стал поистине судьбоносным: одна женщина решила, что теперь просто не может уехать оттуда без собаки! Так одна из питомиц базы обрела новый дом и любящую хозяйку.

Отметим, что абсолютно каждый может сделать доброе дело и помочь этим животным. К примеру, базе реабилитации животных в Кольцово регулярно требуются сухие корма и медикаменты для питомцев. А уж работа для добрых и умелых рук здесь найдется всегда! Если вы хотите помочь им, то свяжитесь с зоозащитниками через соцсети «Калейдоскопа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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