2020-02-19T20:18:53+03:00
Общество

«Так и не понял, кто Сибирь?»: блогера смутила надпись «I AM SIBIR» на макете нового ЛДС

Пользователи соцсетей высказали свое мнение на счет этого арт-объекта
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В миниатюрном пейзаже Ледового дворца сибиряка смутила одна деталь: надпись «I AM SIBIR». Фото: Михаил ДокукинВ миниатюрном пейзаже Ледового дворца сибиряка смутила одна деталь: надпись «I AM SIBIR». Фото: Михаил Докукин
Изменить размер текста:

Новосибирский блогер Михаил Докукин опубликовал в своих соцсетях фотографии макета нового ЛДС и станции метро «Спортивная», которые представлены на выставке «Сибирская строительная неделя» в Экспоцентре. В миниатюрном пейзаже Ледового дворца сибиряка смутила одна деталь: надпись «I AM SIBIR», которая, в перспективе, должна будет находиться перед самим сооружением.

— Не знаю, может, я в английском слаб или мне показалось, но на выставке есть впечатляющий макет нового ЛДС и станции метро Спортивная, — написал блогер на своей странице в Фейсбуке. — И к нему добавили во всей красе надпись «I AM SIBIR». Вот только я не понял, кто Сибирь?

Новосибирский блогер Михаил Докукин опубликовал в своих соцсетях фотографии макета нового ЛДС и станции метро «Спортивная». Фото: Михаил Докукин

Новосибирский блогер Михаил Докукин опубликовал в своих соцсетях фотографии макета нового ЛДС и станции метро «Спортивная». Фото: Михаил Докукин

Интересная надпись на английском языке не оставила сибиряков равнодушными. В комментариях под постом Михаила многие высказали свое мнение по поводу подобного декора:

— Может быть, здесь должно было быть написано «I'm Siberian», что означает «Я — сибиряк»?

— Наверное, «Сибир» — это такой древний сибирский «богатыр».

— Это как «Я есть Грут», — пишут люди.

Многие новосибирцы написали также и о том, что подобная надпись уже несколько лет присутствовала около ЛДС «Сибирь».

Многие новосибирцы написали также и о том, что подобная надпись уже несколько лет присутствовала около ЛДС «Сибирь».

Многие новосибирцы написали также и о том, что подобная надпись уже несколько лет присутствовала около ЛДС «Сибирь». И в буквальном переводе она означает «Я — это ХК «Сибирь». Однако, некоторые люди отметили, что у новой надписи нет характерной символики местного хоккейного клуба, а потому, если вы не являетесь ярым болельщиком, то не сразу удается понять, что речь идет именно о нем, а не о неправильно написанном слове «Сибирь» на английском языке. По словам Михаила Докукина, около прошло ЛДС подобный арт-объект смотрелся уместно, а вот с оформлением нового ледового дворца он заметно контрастирует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для болельщиков ХК «Сибирь» установили огромную надпись для фото

Новосибирский клуб установил возле своего дворца спорта огромную надпись I am Sibir — Я это ХК «Сибирь» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Так и не понял, кто Сибирь?»: блогера смутила надпись «I AM SIBIR» на макете нового ЛДС
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 19 февраля
Где пройти тест на ВИЧ: расписание работы тест-мобилей в Новосибирске
Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на март, апрель и май
Стало известно, что случилось с пассажиром самолета «Новосибирск-Москва», экстренно севшего в Тюмени
Магическая дата 20.02.2020: рассказываем, что происходит в ЗАГСах
В Новосибирске столкнулись две иномарки: пострадал 9-летний мальчик
«Дочь с ребеноком из дома не выходит»: семья школьника, которого подозревают в убийстве, боится мести
Новосибирцев приглашают поговорить с настоящими героями
«Проводку замкнуло?»: в Новосибирске сгорели киоски с шаурмой
Сибиряк, судившийся с соседом из-за громкой музыки, добился изменений закона «О тишине»
В Новосибирске отец-одиночка попал под суд за арсенал с тротилом и гранатами
Посмотрите, что творят русские: ледяные избы на Обском море удивили иностранцев
Сибирская строительная неделя: 70 новых объектов в городе Новосибирске
Под Новосибирском начнут выпускать уникальные маски, которые лечат от вируса
«Нервы сдали»: сибирячка поскандалила с пенсионеркой, которая выбрасывала мусор из урны
«Хотела помочь одному, а вышла целая стая»: сибирячка случайно обнаружила убежище с котятами
Банкротство «Холидея» может утащить за собой поставщиков и товаропроизводителей
Задержан еще один фигурант дела об обрушении крыши на дискотеке: он прилетел из-за границы
«Единая Россия» организовала для юных фигуристов показ фильма «Лед-2»
Сибирячка показала вымершие улицы Китая