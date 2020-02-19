«Так и не понял, кто Сибирь?»: блогера смутила надпись «I AM SIBIR» на макете нового ЛДС
Новосибирский блогер Михаил Докукин опубликовал в своих соцсетях фотографии макета нового ЛДС и станции метро «Спортивная», которые представлены на выставке «Сибирская строительная неделя» в Экспоцентре. В миниатюрном пейзаже Ледового дворца сибиряка смутила одна деталь: надпись «I AM SIBIR», которая, в перспективе, должна будет находиться перед самим сооружением.
— Не знаю, может, я в английском слаб или мне показалось, но на выставке есть впечатляющий макет нового ЛДС и станции метро Спортивная, — написал блогер на своей странице в Фейсбуке. — И к нему добавили во всей красе надпись «I AM SIBIR». Вот только я не понял, кто Сибирь?
Новосибирский блогер Михаил Докукин опубликовал в своих соцсетях фотографии макета нового ЛДС и станции метро «Спортивная». Фото: Михаил Докукин
Интересная надпись на английском языке не оставила сибиряков равнодушными. В комментариях под постом Михаила многие высказали свое мнение по поводу подобного декора:
— Может быть, здесь должно было быть написано «I'm Siberian», что означает «Я — сибиряк»?
— Наверное, «Сибир» — это такой древний сибирский «богатыр».
— Это как «Я есть Грут», — пишут люди.
Многие новосибирцы написали также и о том, что подобная надпись уже несколько лет присутствовала около ЛДС «Сибирь».
Многие новосибирцы написали также и о том, что подобная надпись уже несколько лет присутствовала около ЛДС «Сибирь». И в буквальном переводе она означает «Я — это ХК «Сибирь». Однако, некоторые люди отметили, что у новой надписи нет характерной символики местного хоккейного клуба, а потому, если вы не являетесь ярым болельщиком, то не сразу удается понять, что речь идет именно о нем, а не о неправильно написанном слове «Сибирь» на английском языке. По словам Михаила Докукина, около прошло ЛДС подобный арт-объект смотрелся уместно, а вот с оформлением нового ледового дворца он заметно контрастирует.
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ИСТОЧНИК KP.RU