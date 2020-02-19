2020-02-19T17:19:46+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на март, апрель и май

Погода в Новосибирске в марте покажет свой капризный характер: ожидаются метели и потепление до +3 градусов
Никита МАНЬКО
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"Март будет теплым, но переменчивым""Март будет теплым, но переменчивым"Фото: Влад КОМЯКОВ
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Погода в Новосибирске на март, апрель и май приготовила для сибиряков много неприятных сюрпризов. Несмотря на потепление, горожан ждут снегопады, метели и гололед. Пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин рассказал КП-Новосибирск предварительный прогноз на начало весны.

Март в Западной Сибири будет теплее обычного на +1…+2 градуса. Волны тепла и холода с Запада и Северо-Запада принесут температуры от -12…-17 градусов ночью, местами -22…-27 градусов. Днем будет от -2…-7 градусов в начале марта.

Потепление придет в середине месяца — средняя дневная температура поднимется до +3 градусов, хотя обычно в марте стоят слабые морозы -6…-8 градусов. Снега выпадет около нормы: от 8 до 23 мм в сутки. Наиболее сильные снегопады ожидаются по Юго-Западным районам Новосибирской области.

— Снег, мокрый снег и метели предполагаются в большинстве дней первой и третьей декады месяца — с 1 по 10 марта и с 20 по 30 марта. Но затяжных снегопадов не ожидается, — сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По прогнозам сервиса «Яндекс. Погода», средняя температура в марте будет -2 градуса. Ночью будет холодать до -10…-5 градусов, днем столбик термометра покажет от -7 до +2 градусов. Средняя температура в апреле будет +8 градусов. Ночью ожидается 0…+5 градусов, днем от +5 до +15 градусов. Частые дожди возможны с 17 апреля, пасмурно. Всего три ясных дня в месяце: 8, 28 и 29 апреля. А вот в мае средняя температура поднимется до +14 градусов. Ночью ожидается +6…+11 градусов, днем - от +12 до +18 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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