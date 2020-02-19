Банкротство «Холидея» может утащить за собой поставщиков и товаропроизводителей

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:55:16+03:00

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В Арбитражном суде Новосибирской области рассматривается дело о банкротстве компании «Холидей». Вместе с тем заявлено более 200 требований о признании недействительными сделок поставщиков-товаропроизводителей с компанией «Холидей». Заработанные ими деньги хотят забрать в счет долгов.

Поставщики объединились и обратились в ряд инстанций. Ситуация взята на контроль Генеральной прокуратурой Российской Федерации. К проблеме подключился и аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

- Это нонсенс, когда банкротится крупный ретейл, а вместе с ним хотят обанкротить более 200 поставщиков. Поставщики - добросовестные предприниматели, их ни в коем случае нельзя считать нарушителями закона «О банкротстве». Предпринимательская деятельность в Новосибирской области должна быть защищена и иметь свои правила в соответствии с законами. Если у предпринимателей появится боязнь вести свою деятельность, это негативно отразится на всем. Пострадать может не только «Холидей», но и другие крупные торговые сети, - прокомментировал ситуацию уполномоченный по защите прав предпринимателей Николай Мамулат.

Представители Заксобрания, бизнеса и юридических компаний изучили возможную линию защиты. С 2 марта будут поданы апелляции.

- Мы должны вернуть бизнес в свое русло. Нельзя связывать предпринимательскую деятельность с кредиторскими делами банка, - высказал свою позицию Николай Мамулат.