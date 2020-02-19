2020-02-19T08:22:54+03:00
Происшествия

«Все в огне, и они там кричат»: фельдшер и водитель «скорой» вытащили двух человек из горящего дома

Люди надышались ядовитым дымом, но медики успели их спасти
Ульяна ДЖАНКОВА
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Фельдшер и водитель «скорой» на пожаре спасли людей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской областиФельдшер и водитель «скорой» на пожаре спасли людей. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
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Во вторник, 18 февраля, в селе Баган Новосибирской области водитель и фельдшер «скорой» спасли во время пожара двух человек, а пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Спасатели не дали огню перекинуться на другие здания. Погибших в результате происшествия нет. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Первыми на пожар приехали медики. Им сообщил очевидец. Когда приехала «скорая» из дома валил дым, внутри дома кричали люди. Они угорели и сами не могли передвигаться. Фельдшер вместе с водителем бросились в дом.

— Раньше из огня мне не приходилось никого вытаскивать, но в данной ситуации я понимал, что нужно решительно и быстро действовать. Несмотря на плотное задымление в помещении, я совместно с водителем скорой помощи Денисом Волошиным по очереди вытащили двух людей, лежащих на полу уже в беспомощном состоянии недалеко от входной двери, — вспоминает фельдшер Александр Шинкоренко.

Через пару минут на мечте ЧП приехали пожарные. Они оперативно потушили дом.

— Пожар возник из-за печной золы, которую высыпали на пол вблизи электрообогревателя, вследствие чего произошел прогар с последующим возгоранием, — рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части МЧС России № 50 Баганского района Новосибирской области Алексей Калугин.

Сейчас пострадавшие госпитализированы в районную больницу.

В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области решается вопрос о поощрении водителя и фельдшера «скорой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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