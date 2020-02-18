2020-02-18T15:41:47+03:00
Общество

«Тропинка узкая, фонарей нет»: сибиряки жалуются на дорогу до школы, по которой невозможно пройти

По словам людей, когда по этой улице едет машина, им приходится разбегаться в стороны
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы жалуются на тротуар до школы по улице Лобачевского, по которому невозможно пройти. Фото: "Гражданский патруль"Новосибирцы жалуются на тротуар до школы по улице Лобачевского, по которому невозможно пройти. Фото: "Гражданский патруль"
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Новосибирцы жалуются на тротуар до школы по улице Лобачевского, по которому невозможно пройти. По словам людей, ситуацию осложняет также то, что на этом участке дороги не горит фонарь: вечером разглядеть свой путь очень сложно.

— До школы по улице Лобачевского дети идут с Кубовой и с поселка с улицы Охотская, Аносова и так далее. Этот тротуар завален снегом, его не чистят и детям приходиться пробираться по узкой тропинке. Кроме всего прочего, там не горит фонарь, — цитирует слова новосибирца паблик Вконтакте общественной организации «Гражданский патруль». — А ведь на карте указано, что это безопасный путь до школы! Хотя по факту, на этой дороге не могут разъехаться две машины, что уж говорить о пешеходах. Так и бегаем от дома к дому.

Возмущенным сибирякам в комментариях под постом люди посоветовали обратиться к властям, чтобы решить эту проблему:

— Воспользуйтесь муниципальным порталом Мой Новосибирск.

— Действительно, это хороший вариант. Удобно, можно буквально через телефон, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Тропинка узкая, фонарей нет»: сибиряки жалуются на дорогу до школы, по которой невозможно пройти
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