«Тропинка узкая, фонарей нет»: сибиряки жалуются на дорогу до школы, по которой невозможно пройти
Новосибирцы жалуются на тротуар до школы по улице Лобачевского, по которому невозможно пройти. По словам людей, ситуацию осложняет также то, что на этом участке дороги не горит фонарь: вечером разглядеть свой путь очень сложно.
— До школы по улице Лобачевского дети идут с Кубовой и с поселка с улицы Охотская, Аносова и так далее. Этот тротуар завален снегом, его не чистят и детям приходиться пробираться по узкой тропинке. Кроме всего прочего, там не горит фонарь, — цитирует слова новосибирца паблик Вконтакте общественной организации «Гражданский патруль». — А ведь на карте указано, что это безопасный путь до школы! Хотя по факту, на этой дороге не могут разъехаться две машины, что уж говорить о пешеходах. Так и бегаем от дома к дому.
Возмущенным сибирякам в комментариях под постом люди посоветовали обратиться к властям, чтобы решить эту проблему:
— Воспользуйтесь муниципальным порталом Мой Новосибирск.
— Действительно, это хороший вариант. Удобно, можно буквально через телефон, — пишут люди.
ИСТОЧНИК KP.RU