«Тропинка узкая, фонарей нет»: сибиряки жалуются на дорогу до школы, по которой невозможно пройти

18 Февр. 2020 2020-02-18T15:41:47+03:00

По словам людей, когда по этой улице едет машина, им приходится разбегаться в стороны

Изменить размер текста: A A

Новосибирцы жалуются на тротуар до школы по улице Лобачевского, по которому невозможно пройти. По словам людей, ситуацию осложняет также то, что на этом участке дороги не горит фонарь: вечером разглядеть свой путь очень сложно.

— До школы по улице Лобачевского дети идут с Кубовой и с поселка с улицы Охотская, Аносова и так далее. Этот тротуар завален снегом, его не чистят и детям приходиться пробираться по узкой тропинке. Кроме всего прочего, там не горит фонарь, — цитирует слова новосибирца паблик Вконтакте общественной организации «Гражданский патруль». — А ведь на карте указано, что это безопасный путь до школы! Хотя по факту, на этой дороге не могут разъехаться две машины, что уж говорить о пешеходах. Так и бегаем от дома к дому.

Возмущенным сибирякам в комментариях под постом люди посоветовали обратиться к властям, чтобы решить эту проблему:

— Воспользуйтесь муниципальным порталом Мой Новосибирск.

— Действительно, это хороший вариант. Удобно, можно буквально через телефон, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU