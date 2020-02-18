«Школьница пошла на это за iPhone» - новосибирские соцсети облетело видео с групповым изнасилованием девочки

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:35:16+03:00

По группам ВКонтакте и мессенджерам разлетается ролик о подростках, которые пускают по кругу сверстницу. В правоохранительных органах прокомментировали его

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По соцсетям разлетелось видео с групповым сексом подростков. Улица, снег. Участники подростковой оргии в куртках, у девушки спущены штаны. Юнцы перекидываются фразами:

- Чпаки-чпаки!

- Откуда у тебя презик?

- Нашел.

- А где мой?

Юная барышня, похоже, не возражает против этой «акции». Видео с этой жутью ходит по мобильным телефонам с пояснением:

«В Новосибирске школьница написала заявление на своих знакомых, с жалобой, что ее обманули на 11 айфон. Девочка оказалась без комплексов и обслужила аж шестерых. Но полиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку на момент случившегося всем участникам было по 16 лет, и все было по согласию. Как выяснилось, на 6 человек у подростков был 1 презерватив, которым они пользовались по очереди, так как с финансами у них были проблемы, не говоря о 11 айфоне».

Как стало известно КП-Новосибирск, в органах ролик, действительно, видели. Сначала к нему была приписка, что все снято в городе Оби. Правоохранители провели проверку. Оказалось - фейк, не было такого случая в пригороде Новосибирск. И по самому областному центру подобных происшествий не зафиксировано.

Кстати, в интернете кадры этого же ролика появлялись и прежде. В привязке, правда, к другим регионам. Например, к Воронежской области и к Кубани. Скорее всего, видео было снято не в Новосибирской области, да и не в этом году.

Но нет ли здесь другого уголовного состава – за распространение порно? Ведь люди пересылают видео друг другу.

- Под распространение порнографии, думаю, это подпадать не будет. Все-таки, это - не публичная демонстрация, если люди пересылают запись своим знакомым. Да и нет заключения о том, что содержание является порнографическим, - считает юрист Михаил Жуков. – Другой вопрос, что участники этого видео вряд ли давали свое согласие на его распространение. Согласно гражданскому кодексу, каждый из нас имеет право на свое изображение.

По мнению юриста, права участников оргии могут быть нарушены. А, вообще, история знает, когда молодых людей привлекали за распространение порно по соцсетям. И тот факт, что на кадрах были их знакомые, не отменял ответственности.

Как подростки разводили школьниц на интимные фотографии 00:00 00:00

Два парня из Кочковского района Новосибирской области знакомились в интернете с молодыми девушками. Представляясь сыновьями состоятельных родителей, предлагали дружбу, убеждали выслать интимные фотографии. А получив их, выкладывали снимки в сеть.

Одному из этих парней – 18 лет, второму – 23 года. Судили парней за распространение порнографии. А младшего – и за вымогательство. От одной из девушек он требовал 300 рублей за удаление снимка из сети. Старший получил три года лишения свободы условно, а младший - четыре.

ИСТОЧНИК KP.RU