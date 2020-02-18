В Бердске семиклассница умерла после встречи с друзьями
В Бердске произошло ЧП. В понедельник, 17 февраля, в реанимацию госпитализировали девочку. Спустя некоторое время она умерла.
Известно, что она училась в седьмом классе лицея №6 в Бердске. По словам директора образовательного учреждения Зои Родиной в школе девочка не жаловалась на плохое самочувствие. Инцидент произошел уже после уроков.
— Ребенок из благополучной семьи. Училась на четверки. Со слов детей, после школы она встретилась с друзьями. Вдруг ей стало плохо. Сами ребята вызвали «скорую». Девочку увезли в реанимацию, утром мне сообщили, что она умерла — рассказала КП-Новосибирск руководитель лицея.
Причина резкого ухудшения самочувствия, которое привело к смерти девочки, пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU