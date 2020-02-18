2020-02-18T10:06:20+03:00
Происшествия

В Бердске семиклассница умерла после встречи с друзьями

Ей резко стало плохо, врачи не спасли школьницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Семикласснице внезапно стало плохо, она умерла в реанимации.Семикласснице внезапно стало плохо, она умерла в реанимации.Фото: Александр ГЛУЗ
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В Бердске произошло ЧП. В понедельник, 17 февраля, в реанимацию госпитализировали девочку. Спустя некоторое время она умерла.

Известно, что она училась в седьмом классе лицея №6 в Бердске. По словам директора образовательного учреждения Зои Родиной в школе девочка не жаловалась на плохое самочувствие. Инцидент произошел уже после уроков.

— Ребенок из благополучной семьи. Училась на четверки. Со слов детей, после школы она встретилась с друзьями. Вдруг ей стало плохо. Сами ребята вызвали «скорую». Девочку увезли в реанимацию, утром мне сообщили, что она умерла — рассказала КП-Новосибирск руководитель лицея.

Причина резкого ухудшения самочувствия, которое привело к смерти девочки, пока неизвестна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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