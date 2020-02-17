«Это крах»: сибирячка хотела поправить маникюр, но мастер все испортил

17 Февр. 2020 2020-02-17T22:51:45+03:00

Сделанный в этом салоне ноготь сильно отличается от тех, которые сибирячка делала ранее. Фото: Flamp.ru

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Сибирячка хотела поправить маникюр в одном из салонов Новосибирска: у девушки сломался один из ногтей, и его нужно было срочно нарастить. Девушка пришла к мастеру в надежде на то, что парадный вид маникюра еще можно сохранить, однако, в итоге, результат вышел прямо противоположный.

— Если я попала к стажеру, то меня об этом не предупредили. Но если это мастер, то это крах. Нужно было срочно нарастить сломанный ноготь, мне удалось записаться в тот же день, я была этому так рада, — написала сибирячка на сайте Flamp.ru. — Собственно, на этом моя радость и закончилась. Делали мне эту «красоту» целых 45 минут. И заплатила я за один этот ноготь 215 рублей. Могу сказать одно: больше я сюда не приду даже на экстренный ремонт.

В комментариях под постом сибирячки некоторые поддержали ее, согласившись с тем, что работа мастера была действительно выполнена не очень хорошо:

— Да уж, ну и маникюр вам сделали…

А некоторые утверждали, что за такую скромную сумму не стоило и ожидать иного результата:

— Ну, это и тянет как раз на 215 рублей, что уж тут скажешь, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU