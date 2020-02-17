«Прическа растрепалась»: белка Соня, играющая с песочком, рассмешила сибиряков

17 Февр. 2020 2020-02-17T22:29:58+03:00

Довольный зверек с нетерпением бегает вокруг хозяйки, в ожидании любимой забавы, а потом с радостью играет в своей импровизированной песочнице. Фото: Кадр из видео

Буквально за день ролик уже успел собрать в сети более 8,2 тысяч просмотров

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Звезда соцсетей Белка Соня, которую спасла и приютила у себя Елена Ермакова продолжает радовать сибиряков в соцсетях. Недавно сибирчка опубликовала ролик, в котором пушистая красавица весело дурачится в ванночке с песком. На кадрах видно, как довольный зверек с нетерпением бегает вокруг хозяйки, в ожидании любимой забавы, а потом с радостью играет в своей импровизированной песочнице. Буквально за день ролик уже успел собрать в сети более 8,2 тысяч просмотров.

— Сонька боится воды, но очень любит купаться в песке, — подписала видео Елена Ермакова.

Поклонники пушистой звезды не смогли остаться равнодушными, глядя на счастливого зверька, принимающего «песочные ванны». А некоторые люди отметили, что из-за статического электричества у белочки немного растрепалась «прическа»:

— Это ее личный пляж.

— Какая активная милашка, просто 100 движений в секунду!

— У Сони прическа немного растрепалась, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/761409" frameborder="0"></iframe> Белка Соня, играющая с песочком, рассмешила сибиряков.

ИСТОЧНИК KP.RU