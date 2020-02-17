«Прическа растрепалась»: белка Соня, играющая с песочком, рассмешила сибиряков
Звезда соцсетей Белка Соня, которую спасла и приютила у себя Елена Ермакова продолжает радовать сибиряков в соцсетях. Недавно сибирчка опубликовала ролик, в котором пушистая красавица весело дурачится в ванночке с песком. На кадрах видно, как довольный зверек с нетерпением бегает вокруг хозяйки, в ожидании любимой забавы, а потом с радостью играет в своей импровизированной песочнице. Буквально за день ролик уже успел собрать в сети более 8,2 тысяч просмотров.
— Сонька боится воды, но очень любит купаться в песке, — подписала видео Елена Ермакова.
Поклонники пушистой звезды не смогли остаться равнодушными, глядя на счастливого зверька, принимающего «песочные ванны». А некоторые люди отметили, что из-за статического электричества у белочки немного растрепалась «прическа»:
— Это ее личный пляж.
— Какая активная милашка, просто 100 движений в секунду!
— У Сони прическа немного растрепалась, — пишут люди.
Белка Соня, играющая с песочком, рассмешила сибиряков.
ИСТОЧНИК KP.RU