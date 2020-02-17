«Ее клевали вороны»: собака застряла на острове посреди Оби

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:23:09+03:00

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В Новосибирске собака застряла на острове Саранок в Оби. Судя по всему, животное попало туда по зимней переправе, которую потом размыло.

— Как выяснилось, собака туда попала сегодня утром. Видимо, убежала из дома — были объявления, что пропали сегодня две собаки такой породу. Но на острове была только одна. Она пока там сидела, вокруг нее куча ворон была, где-то десятка два. Кружили над ней, клевали, просто ужас.

Сначала плыть на остров за беглянкой уже собирались неравнодушные люди, у которых была моторная лодка. Однако, спасатели попросили их не предпринимать никаких действий до их приезда. С помощью аэробота «Тайфун», прибывшие на место спасатели МАСС вместе с хозяином собаки переправились на остров. Испуганное животное поначалу убегало от них по снегу, но спасателям и хозяину все же удалось подманить собаку и забрать ее с собой.

Спасатели МАСС напоминают: если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/761327" frameborder="0"></iframe> Собака не могла выбраться с острова посреди Оби.

ИСТОЧНИК KP.RU