«Ее клевали вороны»: собака застряла на острове посреди Оби
В Новосибирске собака застряла на острове Саранок в Оби. Судя по всему, животное попало туда по зимней переправе, которую потом размыло.
— Как выяснилось, собака туда попала сегодня утром. Видимо, убежала из дома — были объявления, что пропали сегодня две собаки такой породу. Но на острове была только одна. Она пока там сидела, вокруг нее куча ворон была, где-то десятка два. Кружили над ней, клевали, просто ужас.
Сначала плыть на остров за беглянкой уже собирались неравнодушные люди, у которых была моторная лодка. Однако, спасатели попросили их не предпринимать никаких действий до их приезда. С помощью аэробота «Тайфун», прибывшие на место спасатели МАСС вместе с хозяином собаки переправились на остров. Испуганное животное поначалу убегало от них по снегу, но спасателям и хозяину все же удалось подманить собаку и забрать ее с собой.
Спасатели МАСС напоминают: если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.
Собака не могла выбраться с острова посреди Оби.
ИСТОЧНИК KP.RU