2020-02-17T13:35:42+03:00
Общество

«Я же заранее извинился»: вежливый сибиряк, сверлящий в выходной, разозлил соседей

Юрист рассказывает, было ли у них основание для претензии
Надежда РЫЖКИНА
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Извинения не подействовали на желающих отдохнуть в воскресенье. Фото: «Ревизорро Новосибирск»Извинения не подействовали на желающих отдохнуть в воскресенье. Фото: «Ревизорро Новосибирск»
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Житель дома № 31/1 по улице Есенина заранее предупредил соседей о том, что в выходной будет делать ремонт. Мужчина написал объявление, в котором сразу извинился за шум. Листок он разместил на стене в подъезде, чтобы все увидели.

— Сегодня будут проводиться работы перфоратором после обеда и часов до 18 максимум. Завтра от нас тишина! Надеемся на понимание! — гласило объявление.

Но желающим отдохнуть этого не хватило — они крайне возмутились.

— В воскресенье додумались провести ремонтные работы! А задуматься, что у людей выходной день, и они хотят провести этот день дома в тишине и спокойствии? Почему люди должны страдать от таких соседей? Почему еще нет закона о тишине в выходной день? — пожаловалась одна из жительниц в группе «Ревизорро Новосибирск».

Юрист Константин Зиновьев рассказал, что закон о тишине все же существует. В нем четко написано, в какие часы можно и нельзя шуметь.

— Есть закон 2016 года «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области». Проводить монтажно-строительные работы не допускается в многоквартирных домах с 20:00 до 7:00 в рабочие дни и с 20:00 и до 9:00 — в выходные и праздничные дни. Ответственность за нарушения тоже существует: штраф в 3 тысячи рублей, за повторное нарушение — 5 тысяч рублей.

Получается, что вежливый сосед ничего не нарушил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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