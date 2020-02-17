«Изверги! Угробили тачку»: новосибирцы осудили хоккеистов, разбивших «девятку» кувалдой

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:14:31+03:00

Они объяснили, зачем это сделали

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Хоккеисты ХК «Сибирь» в своем аккаунте в Инстаграме опубликовали ролик о том, как они сняли с себя «проклятие девятки».

— Три года подряд наша команда останавливалась в шаге от плей-офф, занимая девятое место. Три года подряд девятое место не давало нам двигаться вперед и дарить нашим болельщикам эмоции игр плей-офф. Три года подряд мы ненавидели эту 9-ку! И, вот, наконец, в этом сезоне, мы разрушили проклятие 9-ки! И ребята дали волю эмоциям — решили наяву уничтожить подаренную для этих целей нашим болельщиком старую «Девятку», — пояснили в пресс-службе клуба.

Вот только не все новосибирцы поняли такой жест хоккеистов.

— Тачку жалко, могла бы еще поездить где-нибудь в сельской школе или поликлинике послужить.

— Лучше бы подарили эту машину кому-нибудь из малоимущих! Им на такую машину надо 10 лет пахать, а вы ее, «ласточку», за 5 мин.

— А играть нормально не пробовали? Машина тут причем?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/761254" frameborder="0"></iframe> Игроки ХК "Сибирь" кувалдой разбомбили машину.

ИСТОЧНИК KP.RU