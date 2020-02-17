«Изверги! Угробили тачку»: новосибирцы осудили хоккеистов, разбивших «девятку» кувалдой
Хоккеисты ХК «Сибирь» в своем аккаунте в Инстаграме опубликовали ролик о том, как они сняли с себя «проклятие девятки».
— Три года подряд наша команда останавливалась в шаге от плей-офф, занимая девятое место. Три года подряд девятое место не давало нам двигаться вперед и дарить нашим болельщикам эмоции игр плей-офф. Три года подряд мы ненавидели эту 9-ку! И, вот, наконец, в этом сезоне, мы разрушили проклятие 9-ки! И ребята дали волю эмоциям — решили наяву уничтожить подаренную для этих целей нашим болельщиком старую «Девятку», — пояснили в пресс-службе клуба.
Вот только не все новосибирцы поняли такой жест хоккеистов.
— Тачку жалко, могла бы еще поездить где-нибудь в сельской школе или поликлинике послужить.
— Лучше бы подарили эту машину кому-нибудь из малоимущих! Им на такую машину надо 10 лет пахать, а вы ее, «ласточку», за 5 мин.
— А играть нормально не пробовали? Машина тут причем?
Игроки ХК "Сибирь" кувалдой разбомбили машину.
ИСТОЧНИК KP.RU