2020-02-17T12:18:35+03:00
Общество

«Он ничего не боится, у него мама — юрист!»: шестиклассник столкнул мальчика с ДЦП с лестницы

До этого на юного хулигана родители коллективно жаловались директору школы
Ева ЛЮТОВА
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Егор Волков упал с лестницы, когда его толкнул одноклассник. Мальчику поставили диагноз: "Закрытый перелом-вывих копчика".Егор Волков упал с лестницы, когда его толкнул одноклассник. Мальчику поставили диагноз: "Закрытый перелом-вывих копчика".
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В Новосибирске родители школьника с ДЦП добиваются возбуждения уголовного дела и постановки на учет 12-летнего мальчика, который столкнул с лестницы их сына. Инцидент произошел 14 февраля в школе №212. Шестиклассник Егор Волков (имя и фамилию публикуем с разрешения мамы), у которого ДЦП, собирался идти домой.

— Он стоял уже на лестнице школы, когда его одноклассник толкнул его в спину, столкнул его с лестницы, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшего мальчика Ольга Волкова. — Мне сначала сын позвонил, рассказал. Потом перезвонили из школы, там подтвердили: «Мы пересмотрели видеозаписи, факт такой, действительно, был, школа предоставит видео в полицию». Мы с сыном поехали в травму, нам поставили диагноз - «закрытый перелом копчика со смещением».

По словам Ольги, обидчик сына не в первый раз попадает в скандал, он и до этого бил детей. Родители даже собирали подписи под открытым письмом директору школы, просили принять меры против маленького хулигана.

— Он творит все, что хочет, ничего не боится. До этого ребенку — другому однокласснику — губу порвал. У него мама юрист и, судя по тому, что я вижу, она никак не реагирует на выходки сына, — говорит Ольга Волкова. — Этот ребенок даже не извинился перед Егором. Он считает себя победителем, ходит по школе гордо. Я считаю, что родителей надо наказать рублем, и мы будем судиться. А самого мальчика надо поставить на учет ПДН, но пока я вижу только бездействие полиции. Они мне рассказывают, как их мало, как они загружены... То есть моего ребенка никто не собирается защищать. А тот ребенок ходит героем, гордится, что толкнул того, кто не может дать ему отпор...

Шестиклассника с ДЦП столкнул с лестницы одноклассник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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