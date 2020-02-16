2020-02-16T11:27:17+03:00
Общество

«Бедненькие, устали»: мужчины уткнулись в телефоны и не уступили женщинам место в метро

Сибирячка сняла случившееся на видео и выложила в соцсети
Татьяна СОЛОВОВА
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Никто из мужчин не уступил сибирячкам место. Фото: www.instagram.com/kotdisneyНикто из мужчин не уступил сибирячкам место. Фото: www.instagram.com/kotdisney
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Жительница Новосибирска Екатерина Слуцкая оказалась вечером в метро, и столкнулась с хамством со стороны мужчин. Об этом девушка рассказала на своей странице в «Инстаграме».

- Вагон был заполнен пассажирами: женщины стояли, а весь ряд мужчин сидел, уткнувшись в телефоны, - пояснила КП-Новосибирск Екатерина. – Я считаю, что если даже одна-две женщины стоят рядом, нельзя не замечать этого. Я иногда по настроению, конечно, сама делаю адекватные замечания, но мужчины воспринимают это, конечно, плохо. Но с сидений встают. А здесь я решила ничего не говорить и посмотреть, чем это закончится. В итоге никто не уступил место.

Девушка выложила видео происходившего в вагоне в соцсети и объяснила, почему она решила привлечь внимание к этой истории.

- Почему я так болезненно к этому отношусь? Просто в моем окружении парни, в том числе и мой муж, вообще никогда не садятся в транспорте, зная, что в любой момент может зайти пожилая женщина или просто девушка. Другое дело – если поздняя электричка или совсем пустой вагон, - говорит Екатерина. - А тут произошла непонятная ситуация: неужели наши мужчины были в этом воспитаны? Перевелись настоящие кавалеры!

Мужчины уткнулись в телефоны и не уступили место женщинам в метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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