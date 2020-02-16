«Рейсы задерживают, самолеты отправляют в Барнаул»: рассказываем, что происходит в аэропорту «Толмачево»
В воскресенье, 16 февраля, непогода внесла коррективы в работу новосибирского аэропорта. Из-за сильного тумана в данный момент задерживается прилет сразу 11 рейсов.
- Из-за тумана пришлось отправить самолеты на запасной аэропорт в Барнаул, - коротко пояснили корреспондентам КП-Новосибирск в аэропорту «Толмачево». Во время их полета в небе остались странные круги, которые наблюдали новосибирцы.
Сейчас сибиряки ожидают в новосибирском аэропорту прилет рейсов из Набережных Челнов, Барнаула, Абакана, Нижневаторска, Иркутска, Красноярска, Томска, Санкт-Петербурга, Сургута, Читы. Кроме того, задерживается вылет рейсов в Москву и Санкт-Петербург.
Всю необходимую информацию о вылете новосибирцы могут уточнить в справочной аэропорта «Толмачево» по тел. (383) 216-99-99.
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Теперь сибиряки гадают, что это могло быть: ведь никто не слышал гул самолета и не видел самого борта (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU