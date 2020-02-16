Что это такое: в небе над Новосибирском появились странные кольца

16 Февр. 2020 2020-02-16T08:15:53+03:00

Теперь сибиряки гадают, что это могло быть: ведь никто не слышал гул самолета и не видел самого борта

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В воскресенье, 16 февраля, новосибирцы, которые живут в октябрьском районе, могли увидеть в небе необычное зрелище: в воздухе образовалось сразу несколько колец. Загодочное явление сфотографировал читатель КП-Новосибирск Виктор и прислал к нам в редакцию. Вот, что рассказал нам сибиряк:

- Я живу в девятиэтажке возле станции метро «Октябрьская». Когда я вышел на балкон, было около 11.20. Посмотрел на улицу и увидел эти круги, - говорит Виктор. - Подумал сначала, что мне кажется, и позвал жену. Так мы вместе и не можем объяснить, что это было.

Сибиряки предполагают, что таинственные кольца мог бы оставить круживший в небе самолет. Но никакого борта они в небе не видели, да и гула от двигателей воздушного судна тоже не слышали.

Однако, как стало известно корреспондентам КП-Новосибирск, несколько самолетов из Новосибирска в Барнаул, так что эти круги остались в небе после их полета.

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ИСТОЧНИК KP.RU