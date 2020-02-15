«Гладит их лапкой»: котенок-инвалид, которого хотели усыпить, жалеет других пациентов ветклиники

15 Февр. 2020 2020-02-15T12:54:45+03:00

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В новосибирском приюте «Защити животных» появился необычный питомец — котенок по кличке Пандочка. Животное вместе с двумя другими котятами нашел дворник на помойке. Животных посадили в пакет и выбросили. Малышам было не больше двух месяцев. Если братик и сестричка быстро нашли себе хозяев, то с Пандочкой все совсем по-другому. Малышка с рождения инвалид.

— Хвостик оторван, отсутствует участок позвоночного столба, не развит тазобедренный сустав, задние лапки не адаптированы, она как лягушонок скачет, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Виктория Каратушина. — Скорее всего, это либо врожденное, либо последствия родовой травмы.

У Пандочки не развиты задние лапки, она, как лягушонок. Фото: «Из жизни городского приюта»

Пандочке сделали операцию, но проблему это не решило. Без помощи людей, котенок не сможет сам сходить в туалет.

Пока Пандочка была в ветклинике, она помогала другим животным стойко пережить боль после операций, трогательно сидела рядом и гладила своей лапкой.

Несмотря на увечья, волонтеры не решаются малышку усыпить. Фото: «Из жизни городского приюта»

Волонтеры рассказывают, что Пандочка очень чувствительная девочка, общительная, любит играть. Виктория рассказывает, что могли бы найти котенку дом, но с такими проблемами никто не возьмет.

— Нам предложили ее усыпить, ведь она вряд ли выживет. Сейчас стабильна, а в следующую минуту может быть все по-другому. Но смотришь в эти глазки, и рука не поднимается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/760999" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске умирающий котенок гладит лапкой пациентов ветклиники.

ИСТОЧНИК KP.RU