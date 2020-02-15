Стало известно, где был 12-летний мальчик, который пропал в День святого Валентина

15 Февр. 2020 2020-02-15T08:26:23+03:00

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В Октябрьском районе Новосибирска произошло ЧП.

В пятницу, 14 февраля, 12-летний мальчик не вернулся из школы. По словам мамы ребенка, она сразу забила тревогу, обратилась в полицию, и тут же приступила к поискам сама. Сибирячка разослала тревожное сообщение о пропаже ребенка по родительским чатам и в соцсети.

Одно из них по сарафанному радио дошло и до поискового отряда «Лиза Алерт».

— О том, что пропал ребенок, нам прислали информацию в Инстаграм. Сообщение мы получили не от родственников. Мы его проверили, это оказалось правдой. Заявление в полицию родителями было написано. Мы выехали на место помогать в поисках ребенка, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирск.

Информацию о ребенке подтверждают в том числе и в полиции. Однако, там говорят, что заявление к ним поступило в час ночи, сразу на место был отправлен сотрудник ПДН.

— Спустя час мальчика нашли. Его обнаружил брат в соседнем подъезде, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Родителям мальчик рассказал, почему вовремя не пришел из школы, а спрятался в подъезде.

— Прогулял уроки, страшно было идти домой, — рассказала КП-Новосибирск мама. — Сейчас все хорошо.

Также объяснение родителям и мальчику придется дать и в полиции, с ними проведут беседу. В свою очередь волонтеры «Лиза Алерт» готовы помочь семье, чтобы впредь таких ситуаций больше не происходило.

— Если будет необходимо, то вместе с некоммерческим товариществом «Волонтер.Сиб» окажем необходимую ему и его родителям помощь: консультацию психолога для того, чтобы в будущем предотвратить подобные уходы из дома.

А в полиции напоминают, что если пропал ребенок, родителям нужно сообщить об этом сразу.

— Многие ошибочно думают, что подать заявление о пропаже человека можно только спустя три дня. Это не соответствует действительности. Напротив, чем быстрее вы обратитесь в полицию, тем больше шансов, что пропавший будет быстро найден, и с ним ничего не случится. Особенно — если это ребенок. Чтобы заявить о факте безвестного исчезновения ребенка, следует обратиться в дежурную часть, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Заявление лучше подать по месту исчезновения ребенка, если оно известно, или по месту жительства, а также приложить качественную, максимально «свежую» фотографию ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU