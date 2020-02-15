Мама не показывает: в новосибирском зоопарке родилась необычная обезьянка

15 Февр. 2020 2020-02-15T07:23:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирском зоопарке у восточных колобусов пополнение. Одна из самок родила малыша. Кого именно: мальчика или девочку, узнать можно будет только когда детеныш подрастет. Мама ревностно охраняет новорожденного, а он и рад: крепко держится лапками за ее шерстку.

— Детеныши восточных колобусов интересны своим внешним видом. Они выделяются на фоне старших. У взрослых животных шерсть в основном черная, но на боках и хвосте есть полосы длинной белой шерсти. Передняя часть головы также обрамлена белой шерстью. У малышей окраска другая — они белые. И потому их хорошо видно среди сородичей, — поделились в зоопарке.

Мама ревностно охраняет малыша. Фото: зоопарк г. Новосибирска

Нового члена семьи стая приняла доброжелательно, но ухаживает за малышом только мама.

СПРАВКА КП

Восточные колобусы обитают в Восточной и Центральной Африке. В Новосибирском зоопарке они содержатся с 1991 года. Зоопарк участвует в Европейской программе сохранения вида.

ИСТОЧНИК KP.RU