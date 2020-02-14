Накорми любимую: новосибирцы атаковали доставку роллов

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:21:09+03:00

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Новосибирцы активно отмечают день Святого Валентина: по традиции, праздник всех влюбленных для многих не обходится без роллов. Ажиотаж на это блюдо сказался на работе многих японских ресторанов города.

— В лавке, где делают суши на улице Кропоткина, нам сказали, что заказ нам ждать около часа. Хотя обычно готовят их минут за пять. Говорят, сегодня заказов очень много, повара все сразу не успевают, — рассказали КП-Новосибирск читатели.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с новосибирскими ресторанами, которые готовят суши и попробовали сделать заказ с доставкой на дом. Оказалось, что если кто-то из сибиряков внезапно решит сегодня вечером побаловать себя роллами, то ему придется, либо ждать их до глубокой ночи, либо собираться и ехать за ними самостоятельно.

В нескольких ресторанах нам ответили, что время ожидания стандартного заказа составит не менее трех часов. В других заведениях вообще сообщили, что заказы с доставкой они сегодня не принимают, и забрать, ставшие внезапно столь популярными, роллы сибиряки смогут только самостоятельно. И то, даже в этом случае, придется ждать свой заказ более двух часов. А в некоторые рестораны вечером в день влюбленных невозможно даже дозвониться: в очереди у операторов бывает до 20 звонков.

ИСТОЧНИК KP.RU