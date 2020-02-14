14 Февр. 2020 2020-02-14T16:04:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске 14 февраля. Стоит отметить, что за минувшие сутки дорожно-эксплуатационные учреждения вывезли 24 438 кубометров снега.

— Сегодня, 14 февраля снег вывозят с улиц Блюхера, Ипподромской (со спусков и подъемов по нечетной стороне), Фабричной (от остановки «Фабричная» до остановки «Рембыттехника»), Нарымской (от ул. Плановой до Железнодорожного района), Кирова (от станции метро «Октябрьская» до эстакады), 4-й Пятилетки, Первомайской, Ватутина, проспекта Академика Коптюга, проспекта Дзержинского (от ул. Кошурникова до ул. Гоголя), — сообщает мэрия города Новосибирска.

Всего сегодня в городе работает 542 единицы снегоуборочной техники. А на проезжую часть за сутки было высыпано 195 тонн отсева дробления горных пород и 3 тонны реагента «Бионорд».

По всем вопросам, касающимся качества уборки дорог и тротуаров (магистральных и внутриквартальных), можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU